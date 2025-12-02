CIK BiH naložila ponovna brojanja i otvaranje vreća na više biračkih mjesta

Centralna izborna komisija BiH je na jučerašnjoj sjednici donijela naredbu koja nalaće Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića sa redovnih biračkih mjesta i utvrdi rezultate izbora u osnovnim izbornim jedinicama, navode iz CIK-a.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Iz CIK-a navode da će se ponovo prebrojati glasovi, po službenoj dužnosti, na tri biračka mjesta u Banjaluci, Laktašima i Zvorniku.

“Po službenoj dužnosti u osnovnoj izbornoj jedinici Zvornik, na biračkom mjestu 083B028; po službenoj dužnosti u osnovnoj izbornoj jedinici Banja Luka, na biračkim mjestima 034B113; po službenoj dužnosti u osnovnoj izbornoj jedinici Laktaši, na biračkom mjestu 011B014B”, navode iz CIK-a.

Takođe, u cilju pronalaska izvoda iz Centralnog biračkog spiska, CIK BiH je naredila Glavnom centru za brojanje otvaranje vreća sa glasačkim materijalom na još tri biračka mjesta:

OIJ Gradiška – biračko mjesto 010B046

OIJ Brčko Distrikt BiH – biračko mjesto 200C086

OIJ Bijeljina – biračko mjesto 029B130

Glavni centar za brojanje najavio je da će aktivnosti po izdatim naredbama započeti danas u 15:00 časova.