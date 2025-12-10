SDS traži novi rebalans budžeta kako bi se obezbijedila sredstva za finansiranje političkih partija

Srpska demokratska stranka danas će zatražiti novi rebalans budžeta Republike Srpske za 2025. godinu, kako bi se obezbijedila sredstva za finansiranje političkih partija, što je, kako navode, obaveza proistekla iz odluka Ustavnog suda BiH.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga najavio je da će u pisanoj formi dostaviti dopis predsjedniku Vlade Republike Srpske Savu Miniću, predsjedniku Narodne skupštine Nenadu Stevandiću i ministarki finansija Zori Vidović, tražeći da se na posebnoj sjednici u dnevni red uvrsti „Rebalans budžeta Republike Srpske za 2025. godinu (treći rebalans) gdje bi se planirala sredstva za finansiranje političkih stranaka u 2025. godini“.

Podsjeća da je Ustavni sud BiH, razmatrajući apelaciju Darka Babalja, privremeno stavio van snage Zakon o finansiranju političkih organizacija koji je usvojen 21. maja 2025. godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Као предсједник Клуба посланика Српске демократске странке у писаној форми ћу предати допис предсједнику Владе Републике Српске Саву Минићу, предсједнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу и министру финансија Зори Видовић, да на посебној сједници уврсте тачку… — Огњен Бодирога (@BodirogaOgnjen)December 9, 2025

„Ukoliko se na posebnoj sjednici ne bi uvrstila tačka dnevnog reda Rebalans budžeta za 2025. godinu i poštovala odluka Ustavnog suda BiH, koji je jedan od temelja Dejtonskog mirovnog sporazuma, onda bih kao predsjednik Kluba poslanika SDS-a predao apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske da ocijeni ustavnost samog rebalansa“, naveo je Bodiroga.

On je izrazio nadu da će Vlada Republike Srpske imati sluha i da neće ugroziti budžetski proces za 2025. godinu.

„Takođe, pri planiranju budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, Vlada Republike Srpske mora planirati sredstva za finansiranje političkih stranaka – to je takođe odluka Ustavnog suda BiH. Kao predsjednik Opštinskog odbora SDS-a Foča, istu inicijativu ću podnijeti i aktuelnoj vlasti u opštini Foča“, dodao je Bodiroga na društvenim mrežama.