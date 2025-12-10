logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SDS traži novi rebalans budžeta kako bi se obezbijedila sredstva za finansiranje političkih partija

SDS traži novi rebalans budžeta kako bi se obezbijedila sredstva za finansiranje političkih partija

Autor Nikolina Damjanić
0

Srpska demokratska stranka danas će zatražiti novi rebalans budžeta Republike Srpske za 2025. godinu, kako bi se obezbijedila sredstva za finansiranje političkih partija, što je, kako navode, obaveza proistekla iz odluka Ustavnog suda BiH.

4.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga najavio je da će u pisanoj formi dostaviti dopis predsjedniku Vlade Republike Srpske Savu Miniću, predsjedniku Narodne skupštine Nenadu Stevandiću i ministarki finansija Zori Vidović, tražeći da se na posebnoj sjednici u dnevni red uvrsti „Rebalans budžeta Republike Srpske za 2025. godinu (treći rebalans) gdje bi se planirala sredstva za finansiranje političkih stranaka u 2025. godini“.

Podsjeća da je Ustavni sud BiH, razmatrajući apelaciju Darka Babalja, privremeno stavio van snage Zakon o finansiranju političkih organizacija koji je usvojen 21. maja 2025. godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

„Ukoliko se na posebnoj sjednici ne bi uvrstila tačka dnevnog reda Rebalans budžeta za 2025. godinu i poštovala odluka Ustavnog suda BiH, koji je jedan od temelja Dejtonskog mirovnog sporazuma, onda bih kao predsjednik Kluba poslanika SDS-a predao apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske da ocijeni ustavnost samog rebalansa“, naveo je Bodiroga.

On je izrazio nadu da će Vlada Republike Srpske imati sluha i da neće ugroziti budžetski proces za 2025. godinu.

„Takođe, pri planiranju budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, Vlada Republike Srpske mora planirati sredstva za finansiranje političkih stranaka – to je takođe odluka Ustavnog suda BiH. Kao predsjednik Opštinskog odbora SDS-a Foča, istu inicijativu ću podnijeti i aktuelnoj vlasti u opštini Foča“, dodao je Bodiroga na društvenim mrežama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SDS Ognjen Bodiroga budžet političke stranke

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ