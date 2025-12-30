TI BiH objavio analizu: Politika i javne nabavke u BiH – više od milijardu KM firmama povezanih sa političarima

Institucije u BiH dodijelile su preko 27.000 ugovora o javnim nabavkama firmama koje su svojim donacijama podržale rad političkih stranaka u izborima od 2018. godine do danas

Izvor: Shutterstock

Ukupna vrijednost ovih tendera premašuje milijardu KM, a najčešće se radi o uslugama nadzora alarmnih uređaja, sigurnosnim uslugama, restoranskim uslugama i organizaciji obrazovnih seminara.

Analiza imovinskih kartona političara i podataka o javnim nabavkama pokazuje da 19,8% izabranih zvaničnika, koji su vlasnici privatnih firmi, posluje sa državom kroz tendere. Kod zvaničnika izabranih 2022. godine, taj procenat iznosi 36,4%, što ukazuje na sistemski problem koji se produbljuje tokom mandata.

Primjer takve prakse je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sevlid Hurtić, protiv kojeg je Transparency International BiH prijavio činjenicu da njegova privatna firma dobija milionske poslove od institucija finansiranih iz budžeta. Komisija za odlučivanje o sukobu interesa tek nakon dvije godine utvrdila je sukob interesa, iako je firma Hurtića nastavila indirektno učestvovati u javnim nabavkama kroz druga pravna lica.

Analiza preko 930.000 postupaka javnih nabavki pokazuje da su firme u vlasništvu izabranih zvaničnika dobile 2.450 ugovora, od čega je 76,9% sklopljeno direktnim sporazumom, bez konkurencije. Najviše donacija strankama dolazi u izbornim godinama, a firme koje dobijaju tendere odgovorne su za oko 10% ukupnih prijavljenih donacija.

Podaci su ograničeni samo na izabrane zvaničnike koji su dostavili imovinske kartone, a ne uključuju sve firme i stvarno vlasništvo koje političari mogu prepisivati na treća lica.

Platforma Integrity Watch BiH omogućava uvid u javne nabavke, donacije političkim partijama i imovinske kartone, pružajući pregled kako se javni resursi stavljaju u službu privatnih i stranačkih interesa.

Transparency International BiH poziva medije, istraživače i građane da koriste platformu kako bi pratili koruptivne obrasce i povezanost političkih stranaka i firmi, čime se dugoročno narušava budžet i institucije Bosne i Hercegovine.