Rekordne javne nabavke: Milioni KM potrošeni na ugalj, gorivo i softver

Od početka ove godine, javna preduzeća u BiH raspisala su javne pozive vrijedne stotine miliona maraka za razne nabavke, od uglja i dizela, izvođenja radova do softvera i licenci za njihovu upotrebu.

Prema podacima Portala javnih nabavki u BiH, deset najskupljih javnih poziva, odnosno dodijeljenih ugovora, vrijednih čak 381,57 miliona maraka bez poreza na dodatu vrijednost, raspisala su uglavnom elektroenergetska preduzeća, dva ministarstva, jedan rudnik i grad.

Ubjedljivo najskuplji javni poziv za ovih osam mjeseci raspisalo je preduzeće "Elektroprivreda BiH" iz Sarajeva za nabavku mrkog uglja iz rudnika u Banovićima i Kaknju, a koji je vrijedan preko 87,32 milion maraka. Ovo preduzeće potrošilo je i dodatnih 27 miliona maraka na prevoz tog uglja željeznicom u drugom javnom pozivu koji se našao u top deset po vrijednosti.

JP "Elektroprivreda hrvatske zajednice Herceg Bosne" iz Mostara potrošilo je tako 70 miliona maraka na građevinske radove na energetskim objetima, ali i još 34 miliona maraka na kupovinu dalekovoda, takođe u drugom javnom pozivu.

Za to vrijeme "Elektroprivreda Republike Srpske" nabavila je dizel gorivo u vrijednosti 37,5 miliona maraka, te softverski sistem za podršku poslovnim procesima vrijedan 22,5 miliona.

Rudnici mrkog uglja u Banovićima nabavili su gorivo u vrijednosti 27 miliona maraka, a Ministarstvo komunikacija i transporta BiH za 28,9 miliona maraka iznajmilo je Microsoft licence za potrebe institucija BiH.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je javni poziv i dodijelilo ugovor vrijedan 24 miliona maraka za obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata povratnika, odnosno puteve, sportske terene, vodovod i kanalizaciju.

Na kraju, Grad Tuzla za nabavku usluga obavljanja komunalne djelatnosti javnog linijskog prevoza putnika na području ovog grada dalo je 23,37 miliona KM.

