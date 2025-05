Šta predviđa novi zakon o javnim nabavkama BiH: "Ono što je bilo 110 KM kazne, sada je zatvor i 200.000 KM"

Pred zastupnicima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi se na hitnoj sjednici zakazanoj za 28. maj trebao naći Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavkama i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH.

Tim povodom, javnosti su se obratili zastupnik Saša Magazinović i predstavnik Tužilaštva BiH Emil Pinkas.

Magazinović je u obraćanju istaknuo "kako se godišnje, prema procjenama, u procesu javnih nabavki ukrade oko milijardu KM".

"To je razlog zbog čega smo radili na ova dva zakona. Želimo spriječiti pljačku javnog novca. Zakone moramo promijeniti zato što se javni novac brutalno krade, a sankcionisanje je otežano, a i kada dođe do njega, finansijski je simbolično na način da motivira lopove da kradu još više. Nema nikakvog straha. U prevodu - ljudi namjeste tender, pogoduju drugima, udruže se da bi varali, samostalno sebe proglase firmom koja ne mora poštivati javne nabavke, ogromne poslove daju prijateljima, namještaju dokumentaciju, krivotvore dokumente...uz to ukradu milione i šta se na kraju desi? Ništa. Plate simboličnu kaznu", kazao je Magazinović, piše Klix.ba.

Pojasnio je i šta će se desiti kada se ovi zakoni usvoje.

"Ono što su bili novčani prekršaj postaće krivična djela. Za ono što su se izvlačili sa par stotina KM kazne, sada će se ići u zatvor. Zakon predviđa smjene sa dužnosti ministara, direktora, a otkaz će dobiti i oni državni službenici koji budu učestvovali u ovome, članovi tenderskih komisija, a firme koju budu učestvovale u ovim kriminalnim aktivnostima dobit će zabranu obavljanja djelatnosti. Uz to sve platiće žestoke kazne", pojasnio je Magazinović.

Magazinović je naveo i neke od primjera.

Govorili smo o slučaju gdje je dodijeljen tender od 200.000 KM, a kazna je bila 110 KM. Usvajanjem ovih zakona, ovaj kriminal postaje krivično djelo nezakonito pogodovanje u postupku javne nabavke koji ima kazne u zavisnosti od imovinske koristi i nastale štete. Kazne koje su nekad bile od 300 KM do 3.000 KM, sada se kreću do 20.000 KM, zatvorske kazne do mogućnosti izricanja kazne dugotrajnog zatvora uz zabranu vršenja dužnosti do 10 godina, prestanak zaposlenja ako je riječ o državnim službenicima, zabrana obavljanja određenih poslova, zabrana sticanja određenih zvanja. Ono što je bilo 110 KM, sada je zatvor i visoke kazne", rekao je Magazinović.

Magazinović je naveo i još jedan primjer o javnim nabavkama koje su realizovane zbog udruživanja firmi po višestruko uvećanim cijenama.

"Sada ovo postaje krivično djelo - prevara u postupku javne nabavke koja nosi sve ove kazne, uključujući zatvorske i finansijske, uz kazne od 200.000 KM za firme koje to učine. I naravno obaveznu zabranu vršenja djelatnosti u trajanju od 10. godina. Primjer 3. ugovorni organ nije raspisao tender nego nekom dao direktno nekom posao od dva miliona KM. Kazna direktoru koji je dao dva miliona za nabavku goriva bila je 500 KM. Sada to postaje krivično djelo - nezakonito pogodovanje u postupku javnih nabavki s visokim kaznama", kazao je Magazinović ističući da je ovo jedan od najvećih koraka u borbi protiv institucionalnog kriminala.

Dodao je da su ovo zakoni koji će omogućiti izgradnju vrtića, nabavku lijekova, medicinske opreme, boljeg obrazovanja i druge.

"Tolike su razmjere ukradenog novca. Iz naše zemlje ljudi odlaze jer ne mogu da gledaju više ovo o čemu danas govore. Ovi zakoni treba da vrate vjeru da je pravda jača od kriminala", zaključio je Magazinović.

Predstavnik Tužilaštva BiH Emil Pinkas je kazao kako primjeri koji su navedeni govore dovoljno o potrebi da se nešto preduzme.

"Tužilaštvo BiH je bilo svjesno toga. Vjerujemo da ovaj tekst koji je predložen predstavlja značajan iskorak u pogledu zaštite javnih sredstava i borbe protiv korupcije", kazao je Pinkas.

