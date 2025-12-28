Smještajni kapaciteti u Banjaluci gotovo popunjeni za novogodišnje praznike

Smještajni kapaciteti u Banjaluci gotovo su u potpunosti popunjeni, što potvrđuje veliku zainteresovanost gostiju za proslavu novogodišnjih praznika, rečeno je u banjalučkoj Turističkoj organizaciji.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Samostalni stručni saradnik Milica Radović rekla je da Banjaluka raspolaže sa 2.321 ležajem hotelskog tipa, kao i sa više od 500 registrovanih smještajnih jedinica u privatnom smještaju, popularno poznatih kao "stan na dan".

"Cijene smještaja variraju u zavisnosti od tipa i kategorije - od luksuznih objekata do pristupačnijih opcija. Prema trenutno dostupnim podacima, za smještaj koji je još slobodan, cijene za dvije osobe za dva novogodišnja noćenja su u rasponu od 150 do 600 evra", rekla je Radovićeva.

Ona je navela da je tradicionalno za novogodišnjih proslavu praznika u Banjaluci izraženo interesovanje turista iz regiona, a glavni razlozi dolaska su bogat zabavni program i koncerti sa posebnim akcentom na organizovani doček Nove godine na otvorenom, koji je postao jedan od najprepoznatljivijih prazničnih sadržaja grada.

"Upravo taj događaj, uz nastupe popularnih regionalnih muzičkih izvođača, predstavlja snažan `magnet` za posjetioce", rekla je Radovićeva.

Radovićeva je rekla da turiste privlači i cjelokupna praznična atmosfera grada, koju upotpunjuju zimski market, klizalište, kao i raznovrstan program u okviru manifestacija "Banjalučka zima" i "Zimzobal", koji se realizuju u Parku "Petar Kočić" i na Trgu Krajine.

"Posebno interesovanje bilježi i gastronomska ponuda, među kojom se izdvaja banjalučki ćevap, kao i noćni život u kafićima, restoranima i noćnim klubovima", rekla je Radovićeva.

U poređenju sa većim gradovima u regionu i Evropi, Banjaluka je, kaže Radovićeva i dalje cjenovno konkurentna destinacija, i kada je riječ o smještaju, tako i o ponudi hrane i zabave.

"Pored zabavnih sadržaja, gosti pokazuju interesovanje za obilazak užeg centra grada, Tvrđave Kastel, Muzeja, Hrama Hrista Spasitelja i Banskog dvora, kao i za kraće izlete u okolinu – poput posjete samostanu Trapista `Marija Zvijezda`, Krupi na Vrbasu, Etno-selu `LJubačke doline` i drugim atraktivnim lokalitetima, posebno u okviru organizovanih grupnih posjeta", navela je Radovićeva.

Evidentno je, dodala je, da Banjaluka kao destinacija bilježi kontinuiran rast broja dolazaka i noćenja, kako na mjesečnom, tako i na godišnjem nivou, pa se očekuje da se pozitivan trend nastavi i u 2026. godini, sa projekcijom ostvarenja istorijskog maksimuma od više od 200.000 turističkih noćenja.

Banjaluku je za 10 mjeseci ove godine posjetilo 109.559 turista ili osam odsto više nego u prošloj godini, kada je u istom periodu zabilježeno 101.457 dolazaka.

Za 10 mjeseci evidentirano je 168.758 noćenja što je za devet odsto noćenja više nego lani, kada je zabilježeno 155.009 noćenja.

U tom periodu Banjaluku su posjetila 76.373 strana turista, koja su ostvarila 168.758 noćenja, te 33.186 domaćih turista sa 46.599 noćenja.