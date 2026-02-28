logo
Tramp nakon napada na Iran najavio odmazdu: "Želim slobodu za te ljude"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Tramp se ponovo oglasio nakon napada na Iran.

Tramp o cilju napada na iran Izvor: Shutterstock/printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp kratko se oglasio za "Washington Post" nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Države zajedno napale Iran, prenosi "Al Džazira". On je u svom prvom zvaničnom obraćanju najavio odmazdu i apelovao je na vlasti u Iranu da se predaju ili ih čeka sigurna smrt.

"Sve što želim jeste bezbjedna nacija, to ćemo i imati. Želim slobodu za te ljude", rekao je Tramp.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Tagovi

Donald Tramp Iran napad

