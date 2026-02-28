logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Makron nije znao za napad na Iran: Tramp ćutao o invaziji na Bliskom istoku 1

Makron nije znao za napad na Iran: Tramp ćutao o invaziji na Bliskom istoku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
1

Emanuel Makron nije znao da će Izrael i Amerika napasti Iran.

makron nije znao za plan trampa da napadne iran Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsjednik Francuske Emanuel Makron nije znao da će Izrael i Sjedinjene Američke Država danas napasti Iran, prenosi "Asosijejted Pres". Francuski predsjednik je ovo izjavio na vanrednoj bezbjednosnoj sjednici u predsjedničkoj palati u Parizu.

Naveo je da ne zna ništa o ovom napadu, kao i da nije bio informisan da će se on danas dogoditi. Na sastanku sa svojim najbližim saradnicima je apelovao da se pronađe mirno rješenje putem pregovora.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, vazdušni napadi na Iran počeli su u ranim jutarnjim časovima. Iranski mediji javljaju da je dosad poginulo više od 200 ljudi, prenosi "AP".  

Pojavila se informacija da je u napadima ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei. Tu informaciju je ubrzo demantovao iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:00
Napad na Dubai
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

Pročitajte i ovo

Tagovi

Iran Francuska Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

On ne zna ni koga je oženio, a ne napad na Iran

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ