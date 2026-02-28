Emanuel Makron nije znao da će Izrael i Amerika napasti Iran.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron nije znao da će Izrael i Sjedinjene Američke Država danas napasti Iran, prenosi "Asosijejted Pres". Francuski predsjednik je ovo izjavio na vanrednoj bezbjednosnoj sjednici u predsjedničkoj palati u Parizu.

Naveo je da ne zna ništa o ovom napadu, kao i da nije bio informisan da će se on danas dogoditi. Na sastanku sa svojim najbližim saradnicima je apelovao da se pronađe mirno rješenje putem pregovora.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Pogledajte fotografije napada na Iran

Vidi opis Makron nije znao za napad na Iran: Tramp ćutao o invaziji na Bliskom istoku

Da podsjetimo, vazdušni napadi na Iran počeli su u ranim jutarnjim časovima. Iranski mediji javljaju da je dosad poginulo više od 200 ljudi, prenosi "AP".

Pojavila se informacija da je u napadima ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei. Tu informaciju je ubrzo demantovao iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

