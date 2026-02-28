logo
Ovo su baze američke vojske koje Iran napada: Ciljaju ključne mete, 10 užarenih tačaka na Bliskom istoku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Gdje su američke vojne baze na Bliskom istoku?

baze američke vojske koje Iran napada Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iran je danas uzvratio napad Izraelu, a eksplozije su se čule i u Bahreinu i Abu Dabiju, gradovima u kojima se nalaze američke vojne baze.

Vlasti u Kataru, još jednoj zemlji sa američkom vojnom bazom, izdale su upozorenja putem mobilnih telefona, pozivajući ljude da ostanu u zatvorenom prostoru, prenio je "Gardijan".

Prema saopštenju katarskog Ministarstva odbrane, njihovi sistemi za presretanje raketa uspjeli su da presretnu iransku raketu koja je bila usmjerena prema zemlji.

Bahrein je saopštilo da je sjedište Pete flote američke mornarice bilo meta raketnog napada. Nije ponudio nikakve druge neposredne informacije o napadu.

Gdje su američke vojne baze na Bliskom istoku

Baze američke vojske na Bliskom istoku, koje mogu biti na meti Irana, su sljedeće:

  1. Vazduhoplovna baza Al Udeid: Nalazi se jugozapadno od Dohe u Kataru, stacionirano više od 10.000 američkih vojnika, dom je sjedišta Centralne komande SAD (CENTCOM). Ovo je glavno logističko, komandno i vazdušno operativno središte za američke snage u regionu
  2. Kamp Arifjan: Takođe bitna vojna baza, dom obavještajne službe i mjesto za pripremu akcija, smještena u Kuvajtu
  3. Vazduhoplovna baza Ali al Salem: Podržava vazdušne operacije, posebno za misije u Iraku i Siriji, smještena u Kuvajtu
  4. Pomorska baza Bahrein: Štab Pete flote SAD, vitalna za pomorske operacije u Persijskom zalivu, Arapskom moru i Crvenom moru
  5. Vazduhoplovna baza Princ Sultan: U Saudijskoj Arabiji, ponovo aktivirana posljednjih godina usred tenzija sa Iranom. Domaćin je američkim trupama i avionima, uključujući borbene avione i raketne sisteme Patriot
  6. Vazduhoplovna baza Al Dafra: U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, domaćin je američkim ratnim avionima F-22, F-35 (povremeno) i sredstvima za nadzor
  7. Vazduhoplovna baza Ajn el Asad: Velika baza u zapadnom Iraku, pogođena je iranskim raketama 2020. godine nakon ubistva Kasema Sulejmanija
  8. Vazduhoplovna baza Erbil: Ključna lokacija na sjeveru Iraka, koju SAD dijele sa kurdskim snagama
  9. Baze u blizini Al-Hasake i Deir ez-Zora u Siriji
  10. Vazduhoplovna baza Muvafak Salti: U Jordanu, koristi se za operacije u Siriji i Iraku. Američke trupe su takođe prisutne u Centru za obuku specijalnih operacija kralja Abdulaha II

Podsjećamo, Izraelski ministar odbrane, Israel Kac, jutros je potvrdio da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u samom centru Teherana. Tramp je potvrdio da u napadu na Iran učestvuje i Amerika.

(Blic/Mondo) 

Tagovi

SAD Bliski istok Iran

