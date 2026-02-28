logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp potvrdio: SAD pokrenule vojnu kampanju u Iranu - "Neprijatelji će biti eliminisani" (Video)

Tramp potvrdio: SAD pokrenule vojnu kampanju u Iranu - "Neprijatelji će biti eliminisani" (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Donald Tramp je u video poruci objavljenoj na društvenim mrežama potvrdio da su Sjedinjene Američke Države započele vojnu kampanju u Iranu.

Tramp potvrdio da je Amerika napala Iran Izvor: Truth Social/Donald Trump

Predsjednik Donald Tramp je u video poruci objavljenoj na društvenim mrežama potvrdio da su Sjedinjene Američke Države započele vojnu kampanju u Iranu.

"Naš cilj je da zaštitimo američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji od iranskog režima, okrutne grupe veoma teških i zlih ljudi", rekao je predsjednik u videu.

"Njihove prijeteće aktivnosti direktno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše trupe, naše baze u inostranstvu i naše saveznike širom svijeta", dodao je u osam minuta dugoj poruci.

"Već 47 godina iranski režim skandira ‘Smrt Americi’ i vodi neprekidnu kampanju krvi i masovnog ubijanja, ciljajući Sjedinjene Države, naše trupe i nevine ljude u mnogim, mnogim zemljama", rekao je Tramp.

Predsjednik Amerike tvrdi da je Iran "pokušao da obnovi svoj nuklearni program i nastavi razvoj projektila dugog dometa koji sada mogu da ugroze naše veoma dobre prijatelje i saveznike u Evropi".

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ