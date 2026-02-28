Tramp potvrdio: SAD pokrenule vojnu kampanju u Iranu - "Neprijatelji će biti eliminisani" (Video)

Predsjednik Donald Tramp je u video poruci objavljenoj na društvenim mrežama potvrdio da su Sjedinjene Američke Države započele vojnu kampanju u Iranu.

Izvor: Truth Social/Donald Trump

"Naš cilj je da zaštitimo američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji od iranskog režima, okrutne grupe veoma teških i zlih ljudi", rekao je predsjednik u videu.

"Njihove prijeteće aktivnosti direktno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše trupe, naše baze u inostranstvu i naše saveznike širom svijeta", dodao je u osam minuta dugoj poruci.

"Već 47 godina iranski režim skandira ‘Smrt Americi’ i vodi neprekidnu kampanju krvi i masovnog ubijanja, ciljajući Sjedinjene Države, naše trupe i nevine ljude u mnogim, mnogim zemljama", rekao je Tramp.

Predsjednik Amerike tvrdi da je Iran "pokušao da obnovi svoj nuklearni program i nastavi razvoj projektila dugog dometa koji sada mogu da ugroze naše veoma dobre prijatelje i saveznike u Evropi".

(Mondo.rs)