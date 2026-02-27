logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kćerka radnika koji je juče umro na Ilidži: "Preminuo je od srčanog udara, nakon toga je pao"

Kćerka radnika koji je juče umro na Ilidži: "Preminuo je od srčanog udara, nakon toga je pao"

Autor Haris Krhalić Izvor Avaz
0

Na gradilištu u sarajevskoj ulici Ustanička juče je preminuo radnik.

Radnik na Ilidži preminuo od srčanog udara a ne pada Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je potvrđeno iz policije, oko 11:30 sati Policijskoj upravi Ilidža prijavljeno je da je došlo do povređivanja radnika, potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

U 11.50 časova ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć konstatovao je smrt muškarca na licu mjesta.

Na društvenim mrežama se oglasila njegova kćerka koja je poručila:

"Želim da vas obavijestim da moj babo nije poginuo na gradilištu, kako su portali prenijeli. On je doživio srčani udar i nakon toga pao. Završena je i obdukcija koja je to potvrdila. Molim vas da se više ne šire drugačije priče, jer nam je svaka pogrešna riječ dodatna bol.

Dodala je i da ne želi da bilo ko krivi njegovog gazdu ili njegove kolege.

"Ne želim da bilo ko krivi njegovog gazdu ili njegove kolege. To su časni i pošteni ljudi. Bili su uz njega sve vrijeme. Dočekali su me suznih očiju i sa puno zali i brige. Radili su zajedno, dijelili hljeb, umor, šalu, brigu… Brinuli su se jedni o drugima kao prava mala porodica."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ilidža radnik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ