Kćerka radnika koji je juče umro na Ilidži: "Preminuo je od srčanog udara, nakon toga je pao"

Na gradilištu u sarajevskoj ulici Ustanička juče je preminuo radnik.

Kako je potvrđeno iz policije, oko 11:30 sati Policijskoj upravi Ilidža prijavljeno je da je došlo do povređivanja radnika, potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

U 11.50 časova ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć konstatovao je smrt muškarca na licu mjesta.

Na društvenim mrežama se oglasila njegova kćerka koja je poručila:

"Želim da vas obavijestim da moj babo nije poginuo na gradilištu, kako su portali prenijeli. On je doživio srčani udar i nakon toga pao. Završena je i obdukcija koja je to potvrdila. Molim vas da se više ne šire drugačije priče, jer nam je svaka pogrešna riječ dodatna bol.

Dodala je i da ne želi da bilo ko krivi njegovog gazdu ili njegove kolege.

"Ne želim da bilo ko krivi njegovog gazdu ili njegove kolege. To su časni i pošteni ljudi. Bili su uz njega sve vrijeme. Dočekali su me suznih očiju i sa puno zali i brige. Radili su zajedno, dijelili hljeb, umor, šalu, brigu… Brinuli su se jedni o drugima kao prava mala porodica."