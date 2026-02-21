Oružani incident na Ilidži: Policija ranila muškarca koji je zapalio vozilo

U sarajevskom naselju Peljton došlo je do oružanog incidenta kada je policija ranila muškarca koji je zapalio vozilo, pri čemu niko nije životno ugrožen.
Napadač je trenutno na ljekarskoj obradi.
Prema informacijama iz Operativnog centra MUP Kantona Sarajevo, incident se dogodio oko 4:15 sati dok su policijski službenici vršili redovne zadatke. Muškarac, identifikovan kao J. H. (1985), zapalio je vozilo, a potom se oglušio o policijske naredbe i pucao na službenike, piše Klix.
U samoodbrani, policija je uzvratila vatru i ranila napadača. On je prebačen na ljekarsku obradu u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je potvrđeno da nije životno ugrožen.
O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, a uviđaj je u toku.