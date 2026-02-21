logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oružani incident na Ilidži: Policija ranila muškarca koji je zapalio vozilo

Oružani incident na Ilidži: Policija ranila muškarca koji je zapalio vozilo

Autor N.D. Izvor Klix
0

U sarajevskom naselju Peljton došlo je do oružanog incidenta kada je policija ranila muškarca koji je zapalio vozilo, pri čemu niko nije životno ugrožen.

Pucnjava na Ilidži policija na terenu Izvor: Shutterstock

Napadač je trenutno na ljekarskoj obradi.

Prema informacijama iz Operativnog centra MUP Kantona Sarajevo, incident se dogodio oko 4:15 sati dok su policijski službenici vršili redovne zadatke. Muškarac, identifikovan kao J. H. (1985), zapalio je vozilo, a potom se oglušio o policijske naredbe i pucao na službenike, piše Klix.

U samoodbrani, policija je uzvratila vatru i ranila napadača. On je prebačen na ljekarsku obradu u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je potvrđeno da nije životno ugrožen.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, a uviđaj je u toku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo pucnjava Ilidža

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ