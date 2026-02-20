Pritvor za vozača koji je u Sarajevu autom krenuo na građane koji su protestovali

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Irfanu Kariću, koji je pokušao automobilom ući među građane tokom protesta u Sarajevu, saopšteno je iz ovog suda.

Izvor: Prinscreen/YouTube/Avaz TV

Karić je prije dva dana pokušao da automobilom uđe među demonstrante, a tom prilikom je kod njega pronađena veća količina droge i municije.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je ranije pritvor Kariću zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke ili ponoviti krivična djela.

Karić je osumnjičen za krivična djela sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje, neovlaštena proizvodnja i promet droge i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.