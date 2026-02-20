logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pritvor za vozača koji je u Sarajevu autom krenuo na građane koji su protestovali

Pritvor za vozača koji je u Sarajevu autom krenuo na građane koji su protestovali

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Irfanu Kariću, koji je pokušao automobilom ući među građane tokom protesta u Sarajevu, saopšteno je iz ovog suda.

Određen pritvor Irfanu kariću Izvor: Prinscreen/YouTube/Avaz TV

Karić je prije dva dana pokušao da automobilom uđe među demonstrante, a tom prilikom je kod njega pronađena veća količina droge i municije.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je ranije pritvor Kariću zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke ili ponoviti krivična djela.

Karić je osumnjičen za krivična djela sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje, neovlaštena proizvodnja i promet droge i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo protest napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ