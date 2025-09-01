logo
Uhapšeno šest osoba nakon napada na članove organizacije "Panter" na Ilidži

Autor Dušan Volaš
Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su šest osoba zbog dovođenja u vezu sa incidentom koji se desio na Ilidži, saopšteno je danas iz kantonalnog MUP-a.

Šest osoba uhapšeno zbog napada na članove grupe "Panter" Izvor: MUP KS

S.D, S.P, J.R. i T.H. su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela nasilničko ponašanje i ugrožavanje bezbjednosti na štetu A.DŽ. i S.S. iz Sarajeva.

Lice S.S. osumnjičeno je i da je počinio krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

O svemu je obaviješteno Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Incident se desio juče na Butmirskoj cesti u 17.45 časova, a prema pisanju sarajevskih medija, navodno su napadnuti članovi grupe "Panter" koji su poznati po "lovu" na pedofile.

