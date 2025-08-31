Sukob na Ilidži: Napravljena sačekuša za pripadnike grupe "Panter"

Na području Opštine Ilidža večeras je došlo do sukoba između više osoba, potvrđeno je za “Klix” iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.

Izvor: MUP KS

“Došlo je do narušavanja javnog reda i mira između dvije osobe s jedne i dvije osobe s druge strane na području Ilidže”, kazali su iz Operativnog centra MUP-a KS.

Prema nezvaničnim informacijama, napadu je prethodila sačekuša za dvojicu pripadnika grupe “Panter”. Oni su, kako se saznaje, dali izjavu u prostorijama MUP-a KS o okolnostima incidenta.

Nezvanično mediji saznaju i da je sačekušu napravilo desetak osoba od kojih su neki bili naoružani vatrenim oružjem.

Iako zvaničnih potvrda nema, prema neslužbenim tvrdnjama, grupa “Panter”, koja se javno predstavlja kao borci protiv pedofila, napadnuta je jer posjeduje navodni inkriminišući snimak poznate osobe bliske političkim krugovima, a u kojem je navodno uključena i maloljetna osoba.

Nadležni organi još uvijek nisu dali više detalja o ovom slučaju.

(Klix/MONDO)