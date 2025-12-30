logo
Zbog kašnjenja Prijedloga budžeta odgođena sjednica banjalučke Skupštine 1

Autor Nikolina Damjanić
Sjednica Skupštine grada Banjaluka, planirana za 5. januar, odgođena je jer Gradska uprava nije na vrijeme dostavila Prijedlog budžeta za narednu godinu, saopštio je predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković.

Banjaluka se presvlači u praznično ruho Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je naveo, Skupština je očekivala da će prijedlog biti dostavljen u dogovorenom roku kako bi odbornici imali dovoljno vremena da pripreme amandmane i usvoje budžet koji bi bio u skladu sa potrebama građana. S obzirom na to da se radi o obimnom materijalu, neophodno je vrijeme za detaljnu analizu i pripremu prijedloga izmjena.

Ninković je istakao da je Prijedlog budžeta dostavljen sa zakašnjenjem, ali je izrazio nadu da će sjednica Skupštine grada ipak biti održana u prvoj polovini januara.

On je poručio da će Skupština, uprkos opstrukcijama, u narednim danima intenzivno raditi na pripremi materijala za narednu sjednicu, te da će i naredne godine biti usvojen budžet zasnovan na stvarnim potrebama sa terena.

Tagovi

Banjaluka sjednica budžet Skupština grada Banjaluka

Otpor

SNSD neka nastavi jos manju ce podrsku u BL imati, samo mlatite i jebite narod, i nece Vas biti.

