Danas sunčano i hladno, oprez zbog poledice u nekim predjelima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano uz umjeren rast oblačnosti, a poslije podne i tokom noći moguć je slab snijeg u centralnim i istočnim područjima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vjetar će biti slab do umjeren, na udare pojačan, sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena do jaka, na udare u drugom dijelu dana olujna bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od minus dva do četiri, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros je pretežno vedro, a po kotlinama u centralnim i istočnim dijelovima ima magle.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus 11, Gacko, Drvar minus devet, Rudo, Zenica minus osam, Han Pijesak, Višegrad, Bugojno minus sedam, Foča, Mrkonjić Grad, Sanski Most minus šest, Srebrenica, Sarajevo minus pet, Banjaluka, Bjelašnica, Prijedor minus četiri, Bijeljina minus tri, Bileća minus dva, Mostar minus jedan i Trebinje nula stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija bez zastoja, a zbog jakog mraza vozačima se skreće pažnja na moguću poledicu na svim vlažnim lokalitetima, posebno u višim predjelima, preko mostova, nadvožnjaka i na prilazu tunelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Iz AMS upozoravaju na maglu i nisku oblačnost koje mjestimično smanjuju vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama, kao i preko planinskih prevoja.

Na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača - Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraća se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Radovi su u toku i na mostu na graničnom prelazu Rača zbog čega se vozi jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola, radovi su privedeni kraju i pušten je saobraćaj, uz neophodan oprez zbog završnih radova i radnika koji se kreću kraj puta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Zbog izgradnje vodovodne mreže izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica jedan- Prijedor jedan.

Radovi su u toku i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, te u tunelima "Hamšil", "Pasjaci", "Sokolača", "Cera 3", "Strogonik", "Grabovica" i "Oštri vrh" na putu Brodar-Višegrad, u tunelu "Trgovišta" na magistralnom putu dionica Brodar-granica Republike Srpske i Srbije /Rudo jedan/ i u tunelu "Kotva 2" na magistralnom putu Međeđa-Brodar.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, te na putu Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Srbac-Derventa izmijenjen je režim saobraćaja.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U FBiH u toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do 3,5 tone, dok je za vozilaveće nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na magistralnom putu Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom osim nedjelje od 7.00 do 17.00 časova saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su jutros do 30 minuta.

Iz AMS podsjećaju da se, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, mogu očekivati duža zadržavanja na prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone.

Granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.