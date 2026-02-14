logo
Stižu jače padavine i zahlađenje: Na planinama do 30 cm novog snijega, zabijeliće se i niži predjeli

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Veći dio BiH od noći na nedjelju zahvatiće jače padavine koje će se zadržati sve do poslijepodnevnih sati, objavio je BHmeteo.

Na planinama do 30 cm novog snijega, zabijeliće se i niži predjeli Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

Prema trenutnim prognozama, najviše padavina se očekuje sjeveroistočnim, te djelimično sjevernim i centralnim dijelovima, gdje će do nedjelje poslijepodne pasti u prosjeku od 15 do 30 mm padavina.

Dok će u nižim predjelima veći dio padavina biti u obliku kiše, dolazak zahlađenja u nedjelju ujutro donijeće prolaznu susnježicu i snijeg, uglavnom pred kraj padavinskog procesa.

"U ovim krajevima se lokalno očekuje dekorativni ili tanji snježni pokrivač, s tim da bi na sjeveroistoku visina snijega lokalno mogla iznositi između 5 i 10 centimetara", navode sa stranice BHmeteo.

Znatno intenzivnije snježne padavine rezervisane su za planinske predjele, gdje se očekuje od 10 do 30 centimetara novog snijega.

Padavine će u nedjelju poslijepodne početi da slabe i postepeno prestaju, uz istovremeno smanjenje oblačnosti koje će prvo zahvatiti sjeverozapadne dijelove zemlje.

Noć na ponedjeljak biće pretežno vedra i hladna sa pojavom mraza, ali stabilizacija vremena neće trajati dugo. Već od ponedjeljka ujutro očekuje se novo naoblačenje sa zapada, koje će u poslijepodnevnim i večernjim satima ponovo donijeti padavine širom BiH.

Prema prognozama meteorologa, jutarnja temperatura u nedjelju biće od pet do deset, u višim predjelima od nula, a najviša dnevna od minus pet do četiri, u višim predjelima do minus devet stepeni Celzijusovih.

