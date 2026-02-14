Stižu jače padavine i zahlađenje: Na planinama do 30 cm novog snijega, zabijeliće se i niži predjeli

Veći dio BiH od noći na nedjelju zahvatiće jače padavine koje će se zadržati sve do poslijepodnevnih sati, objavio je BHmeteo.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

Prema trenutnim prognozama, najviše padavina se očekuje sjeveroistočnim, te djelimično sjevernim i centralnim dijelovima, gdje će do nedjelje poslijepodne pasti u prosjeku od 15 do 30 mm padavina.

Dok će u nižim predjelima veći dio padavina biti u obliku kiše, dolazak zahlađenja u nedjelju ujutro donijeće prolaznu susnježicu i snijeg, uglavnom pred kraj padavinskog procesa.

"U ovim krajevima se lokalno očekuje dekorativni ili tanji snježni pokrivač, s tim da bi na sjeveroistoku visina snijega lokalno mogla iznositi između 5 i 10 centimetara", navode sa stranice BHmeteo.

Znatno intenzivnije snježne padavine rezervisane su za planinske predjele, gdje se očekuje od 10 do 30 centimetara novog snijega.

Padavine će u nedjelju poslijepodne početi da slabe i postepeno prestaju, uz istovremeno smanjenje oblačnosti koje će prvo zahvatiti sjeverozapadne dijelove zemlje.

Noć na ponedjeljak biće pretežno vedra i hladna sa pojavom mraza, ali stabilizacija vremena neće trajati dugo. Već od ponedjeljka ujutro očekuje se novo naoblačenje sa zapada, koje će u poslijepodnevnim i večernjim satima ponovo donijeti padavine širom BiH.

Prema prognozama meteorologa, jutarnja temperatura u nedjelju biće od pet do deset, u višim predjelima od nula, a najviša dnevna od minus pet do četiri, u višim predjelima do minus devet stepeni Celzijusovih.