Evropu zadesila situacija kakva nije viđena 16 godina: Polarna mlazna struja donijela snijeg i led

Evropu zadesila situacija kakva nije viđena 16 godina: Polarna mlazna struja donijela snijeg i led

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Evropa je doživjela najhladniji januar od 2010. godine, sa prosječnom temperaturom od 2,34 stepena Celzijusa.

Najhladniji januar u Evropi od 2010 Izvor: Tainar/Shutterstock/MONDO/Stefan Stojanović

Mjesečne temperature bile su iznad prosjeka na velikom dijelu planete, uključujući dijelove Arktika i zapadne Sjeverne Amerike. Evropa je doživjela najhladniji januar od 2010. godine, sa prosječnom temperaturom od 2,34 stepena Celzijusa, objavio je Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF).

Istovremeno, mjerenja koja se zasnivaju na podacima sa cijele planete otkrila su da je globalno riječ o petom najtoplijem januaru otkako se prikupljaju podaci, prenosi agencija AFP.

Hladnoća u jednom području, napominju naučnici Kopernikusove službe za klimatske promjene, ne znači da se planeta hladi, već naprotiv - da ekstremi i dalje jačaju. Navode da su sjevernu hemisferu pogodili snažni hladni talasi u posljednjim nedjeljama januara, dok je ledeni vazduh stizao u Evropu i Severnu Ameriku. Mjesečne temperaturesu istovremeno bile iznad proseka na velikom dijelu planete, uključujući dijelove Arktika i zapadne Sjeverne Amerike.

"Januar 2026. godine donio je oštar podsetnik da klimatski sistem ponekad može istovremeno donijeti veoma hladno vrijeme u jednom regionu, a ekstremnu vrućinu u drugom", rekla je Samanta Burges, strateška rukovoditeljka za klimu u ECMWF-u.

Prosječna globalna temperatura u januaru iznosila je 12,95 stepeni Celzijusa, što je 1,47 stepeni iznad predindustrijskog perioda. Uz zahlađenje u Evropi, SAD je takođe pogodila zimska oluja koja je donijela snijeg i led od Novog Meksika do Mejna.

Rekorder i dalje ostaje januar 2025. godine, kada je globalna prosječna temperatura bila još viša i premašila trenutnu vrijednost za 0,28 stepeni. I mora su pretopla, kako prenosi austrijski portal Heute. Prosječna temperatura mora tokom ovog januara iznosila je 20,68 stepeni Celzijusa. To je četvrta najviša vrednost ikada izmerena za taj mjesec.

Tagovi

Evropa vrijeme januar

