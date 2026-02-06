U potrazi za dušom Evrope: Otkrijte gradove koji su zadržali autentičnost u eri masovnog turizma

Na osnovu miliona recenzija na Guglu, nova studija je proglasila francuski lučki grad najautentičnijom destinacijom na kontinentu.

Izvor: Shuttershtock

Putnici danas sve rjeđe žele klasična turistička iskustva. Umjesto toga, traže mjesta na kojima mogu da osjete lokalni život, hranu i atmosferu, daleko od preskupih restorana i "razglednica" namijenjenih turistima.

Primjer u praksi: teško da ćete pojesti najbolju picu u životu u restoranu sa pogledom na Koloseum

Zato je kompanija InsureandGo malo "zaronila u brojke" kako bi otkrila koji evropski gradovi putnicima nude najautentičnija i najdublja iskustva. Njihov tim je analizirao čak 1,3 miliona recenzija na Google Mapsu, tražeći komentare u kojima se pominju reči poput "lokalno" i "autentično", ali i mesta za koja gotovo da nema primedbi da su previše turistička.

Na osnovu tih podataka gradovima je dodeljen ukupni "indeks autentičnosti", a na samom vrhu liste našao se francuski Marsej sa 51,5 poena od mogućih 100.

Kako navodi InsureandGo, nedostatak pretencioznosti u Marseju najvidljiviji je u njegovim "radničkim lučkim kvartovima, koji deluju kao da se u njima zaista živi, a ne kao da su pažljivo osmišljeni za turiste". Grad je živahno središte umjetnika i kreativaca, ali i važno industrijsko uporište na jugu Francuske, što mu daje sasvim poseban šmek.

Posebno se izdvaja Notre Dame du Mont, kvart udaljen od turističkih gužvi. Tu posetioci mogu zaista osjetiti svakodnevni život grada, a ne biti samo prolazni turisti.

Drugo mjesto zauzela je Varšava. Glavni grad Poljske za dlaku je propustio prvo mjesto sa skorom od 50,6, a pohvale je dobio zbog "spoja savremene kulture, nastale kroz obnovu posle Drugog svetskog rata, i svesnog očuvanja tradicije". Treće mjesto pripalo je Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, koji se ujedno našao i na listi destinacija koje su u najvećem porastu za 2026. godinu prema izboru TripAdvisor Travellers’ Choice Awards.

Najautentičniji gradovi u Evropi

Prema istraživanju kompanije InsureandGo, ovo su najautentičniji evropski gradovi:

Marsej, Francuska Varšava, Poljska Tbilisi, Gruzija Porto, Portugal Lion, Francuska Vilnjus, Litvanija Gdanjsk, Poljska Napulj, Italija Frankfurt, Nemačka Bledsko jezero, Slovenija

