Gdje su najveće šanse da vas pokradu: Neočekivano 1. mjesto po broju džeparoša koji vrebaju na svakom koraku

Džeparenje u Evropi i dalje je ozbiljan problem, a neka od najposjećenijih turističkih mjesta posebno su rizična.

Izvor: Marc Bruxelle/Shutterstock

Neka mjesta bilježe znatno više prijavljenih džeparenja.

Popularni turistički gradovi nisu uvijek bezbjedni.

Čak i zemlje koje ne očekujemo, nalaze se na ovoj sumornoj listi.

Džeparenje predstavlja ozbiljan problem u popularnim turističkim gradovima, poput Barselone, ali Španija nije na vrhu liste mjesta gdej se ovakva krivična djela najčešće dešavaju.

Stručnjaci za upoređivanje putnog osiguranja iz Quotezone.co.uk objavili su izvještaj koji rangira evropske zemlje po riziku od džeparenja. Podaci su pokazali da je najgore mjesto po broju džeparenja u Italiji. Riječ je o čuvenoj Rimskoj Fontani di Trevi, koja je prepoznata kao leglo krađe.

Iza kultne fontane našla se Francuska, sa Ajfelovim tornjem u Parizu na vrhu. Više od 800 posjetilaca je navelo džeparenje kao problem u ovom dijelu grada, koji je turistima popularan tokom cele godine.

"Zbog velikog broja posjetilaca, morate da pazite na svoje stvari. U prepunim turističkim mjestima vrebaju džeparoši, a po ulicama prevaranti koji mogu da pokušaju da vam skrenu pažnju ili da vas navedu da učestvujete u brzim 'igrama' koje nisu poštene", piše jedan od putnika na TripAdvisor-u.

Na trećem mestu liste našla se Španija.

Naučnici su pripremili izvještaj na osnovu broja pomenutih "džeparenja" ili "krađa" na internet stranicama sa recenzijama putnika u najvažnijim evropskim destinacijama. Potom su to uporedili sa brojem turista koji posjete svaku zemlju.

"Naša istraživanja su otkrila iznenađujuće rezultate. Italija ima najviše džeparoša, a Francuska i Španija bilježe mnogo veći broj turista", rekao je Greg Vilson, osnivač i generalni direktor Quotezone.co.uk.

Rang lista evropskih zemalja