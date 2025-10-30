Proglašena "najbolja destinacija u Evropi" za 2025. godinu: Čak tri grada ponijela posebna priznanja (FOTO)

Više destinacija u Portugalu dobilo je prestižne nagrade, među njima Lisabon, Porto i Madeira.

Izvor: EUpravo zato/Nataša Pavlović

Portugal je proglašen "Najboljom destinacijom u Evropi" na ovogodišnjoj dodjeli World Travel Awards, čime je povratio titulu koju je prošle godine preuzeo od Grčke. Ova zemlja sada već sedmi put od 2017. osvaja ovo priznanje.

Ove godine Portugal je bio u konkurenciji sa 12 drugih evropskih zemalja: Austrijom, Francuskom, Njemačkom, Grčkom, Irskom, Italijom, Norveškom, Španijom, Švedskom, Švajcarskom i Turskom.

Državni sekretar za turizam, trgovinu i usluge Pedro Mašadu izjavio je da ovo priznanje "odražava rad, posvećenost i kvalitet svih profesionalaca koji svakodnevno čine turizam jednim od glavnih stubova naše ekonomije", navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu nacionalne turističke organizacije Turismo de Portugal.

Predsjednik te institucije, Karlos Abade, dodao je da nagrada potvrđuje "veliku sposobnost Portugala da se nametne kao jedna od najboljih turističkih destinacija u Evropi", istakavši da predstavlja "učvršćivanje istaknute pozicije koju zemlja godinama gradi na održiv način".

Ovo je bilo 32. izdanje World Travel Awards, a ceremonija dodele održana je na italijanskom ostrvu Sardinija.

Madeira, Lisabon i Porto ponijeli posebna priznanja

Na ovogodišnjoj dodjeli priznanja istaklo se i nekoliko portugalskih regiona. Madeira je osvojila titulu najboljeg ostrvskog odredišta u Evropi, Porto je proglašen najboljom urbanom destinacijom, dok je Lisabon ponovo izabran kao najbolji izbor za kratke gradske odmore (city break).

U južnoj Evropi, španski region Huesca La Magia osvojio je nagradu za najbolju destinaciju za avanturistički turizam, preuzevši titulu od portugalskih Azora, koji su prošle godine bili pobednici u istoj kategoriji. Grčki Costa Navarino proglašen je najboljom destinacijom za odmor na plaži u Evropi.

Priobalni grad Batumi u Gruziji dobio je priznanje za najbolju destinaciju tokom svih godišnjih doba, dok je Dubrovnik u Hrvatskoj, kao i prethodne dvije godine, ponovo proglašen vodećom destinacijom za kruzere.

Francuska je osvojila titulu najbolje kulturne destinacije u Evropi za 2025. godinu, a Atina je proglašena najboljim gradom u toj kategoriji.

Kao najperspektivnija nova destinacija u razvoju istaknuta je regija Istočna Makedonija i Trakija u Grčkoj.

(EUpravo zato)