Evropa ima novu prijestonicu sreće: I nije tamo gdje biste očekivali

Na listi dominiraju gradovi ispunjeni suncem, zajedništvom i pozitivnom energijom, a iznenađenje je da sreća više ne stanuje na sjeveru, već na jugu Evrope. Pogledajte kojih deset gradova prednjači po zadovoljstvu svojih stanovnika.

Izvor: Shutterstock/ Natalia Deriabina

Šta jedan grad čini zaista dobrim mjestom za život? Da li su to efikasan javni prevoz, mnogo zelenila, bogat kulturni sadržaj i uzbudljiv noćni život? Ili je važniji osjećaj zajedništva, otvorenost prema različitima i svakodnevna pozitivna atmosfera? Vjerovatno je prava mjera svega toga, ali ono što najviše govori o kvalitetu života jeste koliko su ljudi u tom gradu zaista srećni.

U velikom istraživanju koje je sproveo Time Out nad više od 18.500 ispitanika iz cijelog svijeta, učesnici su ocjenjivali koliko ih njihov grad usrećuje.

Odgovarali su na pitanja poput:

"Osjećam se srećnije ovdje nego bilo gdje drugo"

"Ljudi u mom gradu zrače pozitivom"

"Moj grad me svakodnevno čini srećnim"

Na osnovu odgovora formirana je lista najsrećnijih gradova svijeta, a posebno je izdvojena i top lista evropskih gradova u kojima lokalci žive sa najviše osmijeha.

Sevilja - evropska prijestonica sreće

Prvo mjesto u Evropi (i deveto u svijetu) zauzela je Sevilja, živopisni andaluzijski grad poznat po flamengu, tapasima i vječnom suncu.

Čak 91% stanovnika izjavilo je da ih život u ovom gradu čini srećnim, dok je 86% reklo da svakodnevno pronalazi radost u malim stvarima. Više od tri četvrtine ispitanika smatra da se osjećaj sreće u Sevilji znatno povećao u posljednjim godinama.

Španski gradovi prednjače, ali nisu jedini

Španija se posebno istakla, jer osim Sevilje, na listi se našlo još nekoliko njenih gradova:

Valensija je na četvrtom mjestu,

Bilbao na sedmom,

dok je Madrid zaokružio listu kao deseti.

Zanimljivo je da su svi ispitanici iz Bilbaa rekli da se tamo osjećaju srećnije nego bilo gdje drugdje -- možda zbog čuvenih pintxosa ili opuštenog baskijskog duha koji se osjeća u svakom kutku grada.

Velika Britanija i Portugal takođe se visoko kotiraju

Velika Britanija je pokazala da umije da kombinuje istoriju, kreativnost i karakterističan britanski humor u recept za zadovoljstvo. Među najsrećnijima su se našli:

Brighton, poznat po opuštenoj atmosferi i živopisnoj obali

Glasgow, grad tople energije i bogate muzičke scene

London, kosmopolitska metropola koja nikada ne spava

i Edinburg, škotski dragulj pun šarma i kulture

Portugal je, s druge strane, dokazao da sreća često živi uz more.

Lisabon i Porto očarali su kombinacijom tradicije, sunca, mora i fado muzike.

Lisabon je proglašen za najbolju kulinarsku destinaciju u Evropi

Izvor: Bildagentur-online/McPhoto-Boyungs / Alamy / Alamy / Profimedia

Ulice mirišu na sveže pečene sardine, ritam života je sporiji, ali ispunjen osmijesima, što očigledno stvara savršen recept za svakodnevnu sreću.

Top 10 najsrećnijih gradova Evrope za 2025. godinu:

Sevilja (Španija)

Brighton (Velika Britanija)

Porto (Portugal)

Valensija (Španija)

Glasgow (Škotska)

London (Engleska)

Bilbao (Španija)

Lisabon (Portugal)

Edinburg (Škotska)

Madrid (Španija)

(M.A./EUpravo zato/putnikofer.hr)