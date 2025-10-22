logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evropa ima novu prijestonicu sreće: I nije tamo gdje biste očekivali

Evropa ima novu prijestonicu sreće: I nije tamo gdje biste očekivali

Autor Dušan Volaš Izvor Eupravozato
0

Na listi dominiraju gradovi ispunjeni suncem, zajedništvom i pozitivnom energijom, a iznenađenje je da sreća više ne stanuje na sjeveru, već na jugu Evrope. Pogledajte kojih deset gradova prednjači po zadovoljstvu svojih stanovnika.

Sevilja je evropska prijestonica sreće Izvor: Shutterstock/ Natalia Deriabina

Šta jedan grad čini zaista dobrim mjestom za život? Da li su to efikasan javni prevoz, mnogo zelenila, bogat kulturni sadržaj i uzbudljiv noćni život? Ili je važniji osjećaj zajedništva, otvorenost prema različitima i svakodnevna pozitivna atmosfera? Vjerovatno je prava mjera svega toga,  ali ono što najviše govori o kvalitetu života jeste koliko su ljudi u tom gradu zaista srećni.

U velikom istraživanju koje je sproveo Time Out nad više od 18.500 ispitanika iz cijelog svijeta, učesnici su ocjenjivali koliko ih njihov grad usrećuje.

Odgovarali su na pitanja poput:

  • "Osjećam se srećnije ovdje nego bilo gdje drugo"
  • "Ljudi u mom gradu zrače pozitivom"
  • "Moj grad me svakodnevno čini srećnim"

Na osnovu odgovora formirana je lista najsrećnijih gradova svijeta, a posebno je izdvojena i top lista evropskih gradova u kojima lokalci žive sa najviše osmijeha.

Sevilja - evropska prijestonica sreće

Prvo mjesto u Evropi (i deveto u svijetu) zauzela je Sevilja, živopisni andaluzijski grad poznat po flamengu, tapasima i vječnom suncu.

Čak 91% stanovnika izjavilo je da ih život u ovom gradu čini srećnim, dok je 86% reklo da svakodnevno pronalazi radost u malim stvarima. Više od tri četvrtine ispitanika smatra da se osjećaj sreće u Sevilji znatno povećao u posljednjim godinama.

Španski gradovi prednjače, ali nisu jedini

Španija se posebno istakla, jer osim Sevilje, na listi se našlo još nekoliko njenih gradova:

  • Valensija je na četvrtom mjestu,
  • Bilbao na sedmom,
  • dok je Madrid zaokružio listu kao deseti.

Zanimljivo je da su svi ispitanici iz Bilbaa rekli da se tamo osjećaju srećnije nego bilo gdje drugdje -- možda zbog čuvenih pintxosa ili opuštenog baskijskog duha koji se osjeća u svakom kutku grada.

Velika Britanija i Portugal takođe se visoko kotiraju

Velika Britanija je pokazala da umije da kombinuje istoriju, kreativnost i karakterističan britanski humor u recept za zadovoljstvo. Među najsrećnijima su se našli:

  • Brighton, poznat po opuštenoj atmosferi i živopisnoj obali
  • Glasgow, grad tople energije i bogate muzičke scene
  • London, kosmopolitska metropola koja nikada ne spava
  • i Edinburg, škotski dragulj pun šarma i kulture
  • Portugal je, s druge strane, dokazao da sreća često živi uz more.

Lisabon i Porto očarali su kombinacijom tradicije, sunca, mora i fado muzike.

Lisabon je proglašen za najbolju kulinarsku destinaciju u Evropi
Izvor: Bildagentur-online/McPhoto-Boyungs / Alamy / Alamy / Profimedia

Ulice mirišu na sveže pečene sardine, ritam života je sporiji, ali ispunjen osmijesima, što očigledno stvara savršen recept za svakodnevnu sreću.

Top 10 najsrećnijih gradova Evrope za 2025. godinu:

  • Sevilja (Španija)
  • Brighton (Velika Britanija)
  • Porto (Portugal)
  • Valensija (Španija)
  • Glasgow (Škotska)
  • London (Engleska)
  • Bilbao (Španija)
  • Lisabon (Portugal)
  • Edinburg (Škotska)
  • Madrid (Španija)

(M.A./EUpravo zato/putnikofer.hr)

Možda će vas zanimati

Tagovi

sreća Sevilja Španija Portugal najsrećnije zemlje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA