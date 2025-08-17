Portugalska policija koristi zaplijenjeni Ferari za humanitarne misije: Auto je vrijedan čak 260.000 evra

Ferari 488 GTB, vredan 260.000 evra i zaplenjen tokom istrage o trgovini drogom, sada je u službi portugalske policije.

Izvor: Shutterstock/William's photo

Portugalska policija (PSP) dobila je Ferarija 488 GTB, luksuzni sportski automobil zaplijenjen tokom istrage o krijumčarenju droge, i odlučila da ga iskoristi u svrhe koje nisu povezane s borbom protiv kriminala.

Ovaj Ferari, čija je tržišna vrijednost kao polovnog vozila oko 260.000 evra, zvanično je dodijeljen policiji nakon okončanog sudskog postupka.

Vozilo je opremljeno V8 biturbo motorom zapremine 3.9 litara i može da ubrza od 0 do 100 km/h za svega 3 sekunde, dok brzinu od 200 km/h dostiže za 8,3 sekunde.

Maksimalna brzina mu je čak 330 km/h.

Iako impresivnih performansi, Ferari neće biti korišćen za jurnjave i potjere.

Umjesto toga, služiće za hitan transport ljudskih organa, učestvovaće na sajmovima, u kampanjama za bezbjednost u saobraćaju, kao i za pratnju zvaničnika i VIP gostiju na velikim događajima.

PSP već posjeduje nekoliko sličnih zaplijenjenih luksuznih automobila, uključujući Ford Mustang GT, BMW i8, Porsche 911 Carera, Audi R8 i Subaru Imprezu. Vozila su oduzeta u slučajevima koji se tiču prevara, ilegalnog uvoza i trgovine drogom.

Ni Nacionalna republikanska garda ne zaostaje, u posljednjih nekoliko godina integrisali su čak 24 sportska vozila u svoj vozni park, među kojima su i Nissan GT-R, kao i razni modeli Porschea, uključujući 911 Carera Cabrio, Panameru i Taycan.

Raspodjelu ovih automobila vrši Kancelarija za upravljanje zaplijenjenom imovinom (GAB), institucija zadužena za čuvanje, korišćenje i prodaju imovine zaplenjene u krivičnim istragama, od automobila i nekretnina do gotovine.

Cilj je da se spriječi propadanje ili gubitak vrednosti ovih sredstava i da se maksimalno iskoriste za javnu korist.

(EUpravo zato/euronews.com)