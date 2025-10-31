Polarna svjetlost privlači previše posjetilaca: Norveška pokreće online platforme za održivi turizam (Foto)

Sve više turista dolazi na sjever Norveške zbog polarne svjetlosti, ali prenatrpanost Lofota i Tromsea postaje problem koji vlasti pokušavaju da riješe novim planom za održivi turizam.

Izvor: V. Belov/Shutterstock

Rastuća popularnost polarne svjetlosti privlači sve više turista na sjever Norveške. Oni donose veliku zaradu, ali na Lofotima i u Tromseu broj posjetilaca počinje da prevazilazi kapacitete lokalnih zajednica i životne sredine. U petak su pokrenuti internet sajtovi koji bi trebalo da riješe taj problem.

"Polarna svjetlost, prelijepa pojava koja zadaje glavobolju"

Prema najnovijem izvještaju državne agencije "Innovasjon Norge", svaki treći turista koji posjećuje Lofote smatra da je ova grupa norveških ostrva prenatrpana. Među stanovnicima su se pojavili komentari da rast broja posjetilaca dovodi do problema sa infrastrukturom i zaštitom prirode. Nedostaje parkinga, kanti za otpatke, a kanalizaciona mreža ne izdržava nagli porast korisnika.

"Polarna svjetlost privlači goste iz cijelog svijeta. To je za Norvešku ogroman uspjeh, ali moramo razumno da upravljamo tim turističkim prometom", rekla je Aase Marte J. Horrigmo, direktorka za turizam u "Innovasjon Norge". "Ako želimo da razvoj bude održiv, moramo da rasporedimo turistički promet u vremenu i prostoru, tako da ne opterećuje pojedina mjesta poput Lofota".

Kako bi se smanjio pritisak na Lofote, "Innovasjon Norge" je pokrenuo nove internet stranice. Na "VisitNorway.com" od petka je moguće provjeriti višednevne prognoze pojave polarne svjetlosti i pronaći manje posjećena mjesta širom zemlje. Na taj način turistički tok treba da bude ravnomjernije raspoređen, kako bi sjeverna Norveška postala manje pretrpano turističko odredište.

Turizam povezan s posmatranjem polarne svjetlosti značajan je izvor prihoda za sjevernu Norvešku. "Innovasjon Norge" je izračunao da prosječan turista na Lofotima dnevno potroši oko 2800 norveških kruna (oko 80 evra). Većina koristi hotele ili trajektne linije "Hurtigruten", dok se trećina odlučuje za izlete koje organizuju profesionalni turoperatori.

Pogledajte slike polarne svjetlosti.

"Nije magija, već igra svjetlosti na nebu"

Polarna svjetlost je pojava koja svake godine privlači mase turista na mjesta gdje se pojavljuje, jer se ne može vidjeti sa svake tačke na svijetu, iako se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje i iznad Baltičkog mora, pa čak i u Poljskoj.

A šta zapravo jeste polarna svjetlost? Iako izgleda kao magija, ona to nije. To je izuzetna svjetlosna pojava koja se pojavljuje na nebu u blizini Zemljinih polova, na sjeveru je poznata kao "aurora borealis" (sjeverna svjetlost), a na jugu kao "aurora australis" (južna svjetlost).

Polarna svjetlost nastaje kada naelektrisane čestice solarnog vjetra udare u atome i molekule u gornjim slojevima Zemljine atmosfere, uglavnom u jonosferi. Pri tim sudarima oslobađa se energija u vidu svjetlosti, stvarajući šarene, talasaste trake i pruge.

Ona može poprimiti različite boje, najčešće zelenu, ružičastu, crvenu, ljubičastu i plavu. Boja zavisi od vrste gasa sa kojim se čestice sudaraju, kao i od visine na kojoj se pojava dešava: na primjer, zeleno svjetlo potiče od kiseonika na visini oko 100 kilometara, dok crveno nastaje od kiseonika iznad 200 kilometara.

