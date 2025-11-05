Malta kakvu niste vidjeli: Čuvene katakombe Svetog Pavla u Rabatu - mjesto gdje se vrijeme zaustavlja

U mirnom Rabatu, nedaleko od zlatnih zidina Mdine, krije se podzemni lavirint koji je vijekovima čuvao tajne ranog hrišćanstva. Katakombe Svetog Pavla su mjesto gdje se vreme zaustavlja, a prošlost šapuće iz svakog uklesanog zida. Ovo je priča o njima.

U srcu Malte, u mirnom gradu Rabatu, nalazi se jedno od najfascinantnijih arheoloških blaga - katakombe Svetog Pavla.

Kada se iz užarenih ulica Mdine spustite nekoliko koraka niže, u tišinu Rabata, gotovo da ne slutite da se ispod vaših nogu prostire jedan od najfascinantnijih podzemnih svjetova Mediterana.

Ovaj podzemni kompleks iz ranohrišćanskog doba nije samo groblje, već i mjesto okupljanja i molitve, sa jedinstvenim agape stolovima koji svjedoče o drevnim običajima zajedničkih objeda u čast preminulih.

Posjeta katakombama pruža jedinstven uvid u život i vjerovanja ljudi prije skoro dvije hiljade godina, dok se u tišini kamena i hladu podzemnih hodnika osjeća snažna istorijska energija.

Put kroz vrijeme

Ulaz u kompleks nalazi se u srcu Rabata, i već na prvim stepenicama osjeti se posebna atmosfera. Vazduh postaje hladniji, svjetlo prigušeno, a pred vama se otvara mreža hodnika uklesanih u sivo stijensko tkivo.

Natpis na vratima u jednoj od katakombi

Ove katakombe, koje datiraju još iz 3. vijeka nove ere, bile su rimsko groblje izvan gradskih zidina, jer je tadašnji zakon zabranjivao sahranjivanje unutar naselja.

Danas se ovdje nalazi više od trideset podzemnih prostorija, hipogea, povezanih lavirintom prolaza.

Katakombe Svetog Pavla

Hodnici su uski, a u stijeni su urezane niše i grobnice različitih oblika. Neke od njih imaju i baldahine isklesane iz jednog komada kamena, pravi mali arhitektonski biseri pod zemljom.

Katakombe Svetog Pavla

U jednoj prostoriji zatekli smo "agape sto", kameni sto za kojim su, vjeruje se, prve hrišćanske zajednice okupljale obrok u spomen na svoje preminule.

Zamišljajući taj prizor, lako je osjetiti kako se vrijeme topi između zidova koji su svjedočili tolikim epohama.

Svjetlo vjere u podzemlju

Iako su katakombe nastale u rimskom periodu, kasnije su postale jedno od prvih mjesta ranog hrišćanstva na Malti.

Katakombe Svetog Pavla u Rabatu

Neki dijelovi su čak pretvoreni u male kapelice ukrašene crvenim pigmentom i urezanim krstovima koji su, uprkos vijekovima, i dalje vidljivi na zidovima.

Dok hodate tim tihim hodnicima, imate osjećaj kao da čujete šapat istorije. Nema ni mraka ni straha, samo osjećaj mira i poštovanja prema onome što je bilo.

Život iznad zemlje

Kada se vratite na površinu, čeka vas sasvim druga slika.

Iznad katakombi prostire se zeleni park, travnate površine, staze, klupe i tišina koja poziva na predah.

Tamo možete sjesti, osvrnuti se na doživljeno i pustiti da vam se sve slegne. Jer posjeta katakombama nije samo turistička tura, to je susret sa prolaznošću i snagom vjere.

Muzej nad katakombama

Nakon obilaska podzemlja, posjetili smo i mali muzej katakombi Svetog Pavla, koji se nalazi tik iznad ulaza.

U njemu su izloženi predmeti pronađeni tokom arheoloških istraživanja – lampe, amfore, nakit i kamene ploče sa urezanim natpisima.

Muzej iznad katakombi Svetog Pavla u Rabatu

Svaki predmet priča dio priče o ljudima koji su ovde živjeli, molili se i sahranjivali svoje najmilije.

Grobnica u muzeju kompleksa Katakombe Svetog Pavla

Posebno nas je iznenadila jednostavnost postavke, nema pompe ni spektakla, već autentična, gotovo intimna veza sa prošlošću.

Kosti u muzeju koji pripada kompleksu Katakombe Svetog Pavla

Zidovi muzeja čuvaju i kratke hronike o samim iskopavanjima i o tome kako je ovo mjesto postalo jedno od najvažnijih arheoloških nalazišta Malte.

Muzej kompleksa Katakombe Svetog Pavla u Rabatu

Kako ih posjetiti?

Katakombe Svetog Pavla otvorene su svakog dana od devet ujutru do pet popodne. Vrijedno je doći u jutarnjim satima, kada još nema gužve i kada je podzemlje prohladno i mirno.

Dobro je obući udobnu obuću i nešto lagano, jer su hodnici kameni, a stepenice blago klizave. Obilazak traje oko sat vremena, ali vjerujte - vrijeme dole prolazi drugačije.

Do Rabata se lako stiže autobusom iz Valete, a posjetu katakombama možete spojiti sa šetnjom kroz obližnju Mdinu, stari grad okružen zidinama koji je sam po sebi jedno od najljepših mjesta na Malti.

Tišina koja govori

Na kraju obilaska, kada se ponovo nađete na suncu, imate osjećaj da ste izašli iz neke druge epohe.

Katakombe Svetog Pavla nisu samo arheološko nalazište, one su priča o ljudima, o strahu i vjeri, o životu koji traje i poslije smrti.

Ako vas put ikada nanese na Maltu, nemojte zaobići ovo mjesto. Ispod zemlje Rabata, u hladnom kamenu, čeka vas mir koji se rijetko gdje može osjetiti tako duboko.

