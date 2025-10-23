Gdje na odmor u novembru 2025? Izdvojili smo najljepše destinacije za bijeg u toplo vrijeme

Ako još uvijek nemate ideju gdje da otputujete u novembru 2025, a odmor vam je potreban više nego ikad, pogledajte naše prijedloge.

Izvor: Shutterstock/Peyker

Napolju je sve više jesenje sivilo, a stižu nam i kiša i hladnoća, pa mnogi već počinju da čeznu za letom i suncem. Srećom, postoje mjesta gdje i u novembru vlada toplo vrijeme, a putovanje ne mora da bude skupo. Evo nekoliko najljepših destinacija za bijeg u toplotu dok kod nas traje jesen:

Kipar

Temperature na Kipru se u novembru kreću između 22 i 24 stepena.

Izvor: Mondo/Sanja Čurćić

Mala, ali prelijepa zemlja u kojoj svako može da pronađe nešto za sebe, od odlične hrane i predivnih plaža do zanimljive prirode. U novembru se temperature kreću između 22 i 24 stepena, a more ima oko 24°C, pa kupanje i dalje prija.

Maroko

Temperature u Maroku uvek podrazumevaju sunce, a u novembru se zadržavaju oko 20 stepeni.

Izvor: Philip Lange/Shutterstock

Novembar je savršen mjesec za obilazak Maroka. Ljetnje vrućine su prošle, a temperatura se zadržava oko 20 stepeni uz gotovo stalno sunce. Maroko nudi mnogo - planinske staze, vožnju kamilama kroz pustinju i nezaboravno iskustvo tradicionalnih pijaca punih začina i mirisa.

Egipat

Temperatura u Egiptu u novembru je oko 25 stepeni.

Izvor: Shutterstock/Peyker

Egipat u novembru je odlična ideja iz više razloga. Vrijeme je prijatno (oko 25°C), sunca ima na pretek, a glavni turistički talas je prošao, pa su i cijene niže. Pored odmora na plaži i ronjenja, nezaobilazna je posjeta piramidama, jednom od svjetskih čuda.

Zanzibar

Oktobar i novembar su meseci sa najviše sunčanih dana na Zanzibaru.

Izvor: Mondo/Marija Ristić

Za one koji žele više egzotike, idealan izbor je Zanzibar. Oktobar i novembar su mjeseci sa najviše sunčanih dana, a temperature prelaze 30°C. Osim kupanja, vrijedi posjetiti istorijski Stone Town i otići na Prison Island, gdje žive ogromne kornjače Aldabra.

Tajland

Novembar na Tajlandu je posebno prijatan.

Izvor: joyfull/Shutterstock

Ova zemlja je topla tokom cijele godine, ali novembar je posebno prijatan, bez velikih vrućina. Tajland je carstvo ukusa, noćnih pijaca, čarobnih plaža i nasmijanih ljudi. Jednom kad ga posjetite, poželjećete da se vratite.

(Mondo.rs)