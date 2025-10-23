Gdje na odmor u novembru 2025? Izdvojili smo najljepše destinacije za bijeg u toplo vrijeme

Ako još uvijek nemate ideju gdje da otputujete u novembru 2025, a odmor vam je potreban više nego ikad, pogledajte naše prijedloge.
Napolju je sve više jesenje sivilo, a stižu nam i kiša i hladnoća, pa mnogi već počinju da čeznu za letom i suncem. Srećom, postoje mjesta gdje i u novembru vlada toplo vrijeme, a putovanje ne mora da bude skupo. Evo nekoliko najljepših destinacija za bijeg u toplotu dok kod nas traje jesen:
Kipar
Mala, ali prelijepa zemlja u kojoj svako može da pronađe nešto za sebe, od odlične hrane i predivnih plaža do zanimljive prirode. U novembru se temperature kreću između 22 i 24 stepena, a more ima oko 24°C, pa kupanje i dalje prija.
Maroko
Novembar je savršen mjesec za obilazak Maroka. Ljetnje vrućine su prošle, a temperatura se zadržava oko 20 stepeni uz gotovo stalno sunce. Maroko nudi mnogo - planinske staze, vožnju kamilama kroz pustinju i nezaboravno iskustvo tradicionalnih pijaca punih začina i mirisa.
Egipat
Egipat u novembru je odlična ideja iz više razloga. Vrijeme je prijatno (oko 25°C), sunca ima na pretek, a glavni turistički talas je prošao, pa su i cijene niže. Pored odmora na plaži i ronjenja, nezaobilazna je posjeta piramidama, jednom od svjetskih čuda.
Zanzibar
Za one koji žele više egzotike, idealan izbor je Zanzibar. Oktobar i novembar su mjeseci sa najviše sunčanih dana, a temperature prelaze 30°C. Osim kupanja, vrijedi posjetiti istorijski Stone Town i otići na Prison Island, gdje žive ogromne kornjače Aldabra.
Tajland
Ova zemlja je topla tokom cijele godine, ali novembar je posebno prijatan, bez velikih vrućina. Tajland je carstvo ukusa, noćnih pijaca, čarobnih plaža i nasmijanih ljudi. Jednom kad ga posjetite, poželjećete da se vratite.
