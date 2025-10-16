Prelijep primorski grad: Zvanično najjeftinija destinacija u Evropi ove jeseni

Ako ste strpljivo čekali da se gužve raziđu i cijene padnu poslije ljetnjeg turističkog talasa u Evropi, obradovaće vas vijest da postoji skriveni dragulj koji nudi tople temperature i povoljnije cijene tokom jeseni.

Izvor: Shutterstock.com/Nejdet Duzen

Prema novom istraživanju koje je objavio Post Office Travel Money, najjeftinija destinacija u Evropi ovog jesenjeg perioda je Marmaris u Turskoj. Ovaj opušteni primorski grad na obali Egejskog mora poznat je po slikovitom starom dijelu grada, popločanim uličicama, prijatnoj mediteranskoj klimi i mirnoj atmosferi.

Smješten na južnoj obali zemlje, gdje se Egejsko more susreće sa istočnim Mediteranom, Marmaris je luka srednje veličine okružena borovim šumama Anadolije i otvorenim morem.

Poznat je po svom prelijepom šetalištu uz more koje se proteže kilometrima duž šljunkovite plaže i tirkizne vode, po modernoj zoni ljetovališta i živahnom noćnom životu - dovoljno uzbudljivom da vikendom uvijek imate gdje da izađete, ali daleko mirnijem od burnih večeri u Bodrumu.

Prelepo šetalište uz more privlači hiljade turista da posete Marmaris u Turskoj.

Izvor: Alexey Oblov/Shutterstock

Prema rang-listi pristupačnosti koju je objavio Post Office, Marmaris je prestigao Sunčev brijeg u Bugarskoj i čak Algarve u Portugalu, koji se često opisuje kao najpovoljnija sunčana destinacija zapadne Evrope.

Istraživanje je pokazalo da prosječna cijena šoljice kafe u Marmarisu iznosi oko 2 evra, flaša vode od 1,5 litra 0,22 evra, dok tročlani porodični ručak od tri jela sa pićem košta oko 80 evra. Prema podacima sajta Numbeo, obrok za jednu osobu u jeftinijem restoranu u centru grada košta oko 8 evra, a krigla lokalnog piva oko 3,60 evra.

(Mondo)