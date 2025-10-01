12 prelijepih i jeftinih mjesta za život: Ovdje stan, račune i hranu pokrijete za 500 evra i manje

Život u ovim zemljama je iznenađujuće jeftin. Koje mjesto biste izabrali?

Život u inostranstvu kao digitalni nomad, putnik ili penzioner nije samo odličan način da upoznate nove kulture, isprobate nove stvari i istražite svijet. Takođe je i sjajan način da uštedite novac. Dok je život u mnogim zemljama skup i otežava kupovinu stana, u nekim državama je iznenađujuće jeftin, piše World Wild Schooling.

Ova mjesta su atraktivna, pristupačna i puna aktivnosti.

1. Sunčev breg, Bugarska

Super pristupačna destinacija koja nudi sunce, more, pijesak i nezaboravne žurke. Sunčev breg je dugo bio najpoznatije bugarsko ljetovalište. Poznat je po živahnom centru grada, slikovitim plažama i odličnom vremenu. Takođe ćete ga voljeti zbog niskih troškova.

Ovde možete da nađete pristupačne stanove na odličnoj lokaciji već za 150 evra mjesečno, uključujući pristup bazenu. To vam ostavlja oko 350 evra za hranu, aktivnosti i prevoz, što je lako ostvarivo.

2. Varna, Bugarska

Još jedna budžetski prihvatljiva bugarska destinacija je Varna, prelijep primorski grad na sjeveru. Kao i Sunčev breg, grad je poznat po ljetovalištima i živahnom noćnom životu. Međutim, oni koji nisu ljubitelji žurki, biće zadovoljni jer je moguće uživati u mirnijoj atmosferi.

Što se troškova tiče, život u Varni košta više, ali troškove je lako smanjiti ispod 500 evra. Na primjer, jednostavan stan sa balkonom na Airbnb-u košta samo 250 evra mjesečno, uključujući režije.

3. Katmandu, Nepal

Ljubitelji avanture i prirode bi trebalo da se presele u Katmandu, glavni grad Nepala, ako žele da uštede novac. Katmandu je jedno od najjeftinijih mjesta za život na svijetu. Jedna osoba može da živi u gradu za 400 evra mjesečno, uključujući stan, režije, hranu i prevoz.

Okružen Himalajima, Katmandu je idealno odredište za planinarenje i penjanje. Grad je i sam po sebi spektakularan, poznat po bogatoj kulturi, fascinantnim religijskim spomenicima i živopisnim trgovima.

4. Pai, Tajland

Još jedno fantastično mjesto za život ako volite prirodu je Pai, slikoviti gradić u provinciji Mae Hong Son na sjeveru Tajlanda. Gradić se nalazi u bujnoj dolini pored reke Pai i poznat je po stazama za planinarenje i prelijepim pejzažima.

Pri posjeti Pai-u, zaljubićete se u užurbani centar, opuštajuće tople izvore i prelijepe vodopade. Nema boljeg osjećaja od hladnog piva u Pai Hot Spring nakon planinarenja ili uživanja u lokalnoj hrani na tržnici. Troškove možete da održavate ispod 450 evra.

5. Mirisa, Šri Lanka

Mirisa je mali primorski gradić u južnom dijelu Šri Lanke, poznat po prelijepim tropskim plažama, bogatom morskom svijetu i palmama uzduž ulica. Prosječan trošak života je 450 evra mjesečno, ali može da se smanji pronalaženjem jeftinijeg smještaja.

Dok ne plivate sa kornjačama ili ne uživate u lokalnom kariju, šetajte obalom i istražujte vidikovce ili idite na posmatranje kitova. Mirisa je odlična baza i za jednodnevni izlet.

6. Kusko, Peru

U Kusku, bivšoj prijestonici Carstva Inka, možete da nađete stanove za manje od 250 evra mjesečno i sobe za oko 170 evra. Grad je okružen Anda planinama i nudi jedinstvenu kombinaciju istorije, avanture na otvorenom i odlične hrane.

7. Bali, Indonezija

Bali je najpopularnije indonežanske ostrvo, sa bujnim pirinčanim terasama, vulkanskim pejzažima, umjetničkim gradićima i živahnim ljetovalištima. Može da se živi komforno za manje od 470 evra, uz smještaj i pristupačnu hranu.

8. Marakeš, Maroko

Marakeš je srednjovekovni grad sa zidinama, poznat po vrućoj klimi. Stanovi i sobe koštaju oko 270 evra ili manje, što olakšava održavanje troškova ispod 450 evra.

9. Valona, Albanija

Valona je šarmantan primorski grad sa netaknutim plažama, tirkiznim vodama i brdima pogodnim za planinarenje. Ako se pametno organizujete, možete da živite za oko 500 evra mjesečno.

10. Saranda, Albanija

Saranda je mirniji primorski grad na jugu Albanije. Stanovi su dostupni za oko 250 evra mjesečno, uključujući režije.

11. Goa, Indija

Život u Goi može da košta oko 400 evra mjesečno, uključujući stan, režije i hranu. Goa je poznata po prelijepim plažama, toploj klimi i bogatoj kulturi.

12. Langkavi, Malezija

Langkavi je najveće od 99 ostrva u arhipelagu, idealno za sve koji traže niske troškove i prelijepu ostrvsku atmosferu. Život košta oko 450 evra mjesečno.

