Za najljepši grad na svijetu mnogi nisu čuli: Ni Venecija ni Rim ne mogu da mu pariraju

Prema rezultatima obimne studije koja je analizirala hiljade poznatih zgrada i ulica širom svijeta, grad Čester, smješten na severozapadu Engleske, prednjači po ljepoti.

Izvor: David Pimborough/Shutterstock

Istraživači su otkrili da čak 83,7 odsto građevina Čestera savršeno prati pravilo tzv. zlatnog presjeka, piše "Dejli mejl".

Koristeći ovaj drevni matematički princip kao mjerilo vizuelne harmonije, naučnici su napravili listu najprivlačnijih gradova na svijetu. Iza Čestera, na drugom mestu našla se Venecija sa 83,3 odsto, dok je treći London sa 83 odsto. Belfast je četvrti sa 82,9 odsto, a vječni Rim zauzeo je peto mjesto sa 82 odsto podudarnosti.

Spoj istorije i elegancije

Čester se nalazi blizu granice sa Velsom i djeluje kao prava vremenska kapsula. Njegove ulice pričaju priču vijekovima unazad, od rimskog doba do viktorijanskog perioda.

Grad je osnovan još u 1. veku. Rimski amfiteatar, najveći u Britaniji i impresivne gradske zidine čine ga jedinstvenim. Šetnja starim gradom omogućava obilazak uz pogled na reku Di i okolne ulice.

Prepoznatljive crno-bijele kuće

Jedan od simbola Čestera su The Rows, dvostruke galerije drvenih kuća u karakterističnom crno-bijelom stilu. U njima se nalaze prodavnice, kafići i butici, a ispijanje kafe ili kupovina na ovim istorijskim balkonima pravo je iskustvo.

Izvor: Multishooter/Shutterstock

Česterska katedrala, spoj gotike i romaničkog stila, impresivna je i arhitektonski, ali i kulturno. Često je domaćin koncerata i događaja. Penjanje na toranj pruža panoramski pogled na grad, dok katedralni vrtovi nude miran kutak u srcu gradske vreve.

Rijeka Di i opuštajući ambijent

Šetnja pored rijeke Di jedno je od omiljenih iskustava posjetilaca. Uz obalu su parkovi, veslački klubovi i kafići, a ljeti se organizuju vožnje brodom. Ovaj ambijent gradu daje romantičnu i opuštajuću notu.

Nezaobilazna destinacija za turiste je i Čester Zoo, jedan od najvećih zooloških vrtova u Velikoj Britaniji. Sa više od 35.000 životinja, ovo mjesto je raj za porodice i ljubitelje prirode.

Top 20 najljepših gradova prema zlatnom presjeku:

Čester, UK - 83,7% Venecija, Italija - 83,3% London, UK - 83% Belfast, UK - 82,9% Rim, Italija - 82% Barselona, Španija - 81,9% Liverpul, UK - 81% Darham, UK - 80,5% Bristol, UK - 80% Oksford, UK - 79,7% Birmingem, UK - 79,4% Edinburg, UK - 78,9% Kardif, UK - 78,9% Prag, Češka - 78,7% Ekseter, UK - 78,5% Bat, UK - 78,2% Kentberi, UK - 77,8% Njujork, SAD - 77,7% Vuster, UK - 77,6% Atina, Grčka - 77,5%

