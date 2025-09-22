Najtraženija zemlja za putovanje ove jeseni: Niko nije očekivao rekordan rast broja turista

Albanija je danas domaćin prosječno 12 miliona posjetilaca, a broj turista i dalje raste.

Izvor: Alekk Pires/ Maleo Photography/trabantos/Andrea Chiozzi/Shutterstock

Vjerovatno nikada niste pomislili da ćete vidjeti riječi "Albanija" i "najtraženija" u istoj rečenici, a ipak - evo nas:

Od evropskog autsajdera i najbolje čuvane tajne, sa nešto više od 4 miliona turista godišnje još 2015, Albanija je danas domaćin prosječno 12 miliona posjetilaca, a broj i dalje raste.

Prema podacima Ministarstva turizma Albanije, prosječna godišnja stopa rasta stranih gostiju trenutno iznosi 12,2 odsto. Ovim tempom, uskoro će sustići destinacije poput Hrvatske i Crne Gore, koje su takođe počinjale kao manje poznata mjesta.

Ako se pitate koja to albanska odredišta nose ovaj rekordan rast, najnoviji izvještaj albanskog Zavoda za statistiku ukazuje na četiri opštine:

Drač

Izvor: Andrea Chiozzi/shutterstock

Živahna luka na Jadranu, ujedno i drugi po veličini grad u Albaniji, Drač je trenutno četvrta najbrže rastuća destinacija u zemlji, sa porastom broja posjetilaca od 8,6 odsto na godišnjem nivou.

Turiste najviše privlači drevno nasljeđe: jedan od najvećih rimskih amfiteatara na Balkanskom poluostrvu, crkva iz 9. vijeka ukrašena mozaicima, kao i Arheološki muzej sa bogatom zbirkom antičkih artefakata.

Što se tiče plaža, možda nema bijele pijesak i tirkizno more kao Ksamil, ali glavna plaža (Dračka plaža) ima plitko i toplo more, a uz nju se protežu tradicionalni restorani i barovi na obali.

Korča

Izvor: Maleo Photography/Shutterstock

Kulturno središte istočne Albanije, Korča je istorijski grad i mjesto susreta naroda i religija. U srcu grada stoji Mirahori džamija iz 15. vijeka, monumentalna pravoslavna katedrala oslikana ružičastom, plavom i bijelom bojom, kao i srednjovjekovni bazar. Nije čudo što je grad zabilježio rast posjetilaca od 10,9 odsto.

Valona

Izvor: Alekk Pires/Shutterstock

Nova mediteranska destinacija koja tek stupa na scenu, Valona je i primorski grad i razvojna zona poznata po širokoj plaži, opuštenoj atmosferi i nedavno renoviranom Starom gradu, spremnom da dočeka turiste.

Ostvaruje godišnji rast od 12,3 odsto i to s razlogom. Mnogo se ulaže, od obnovljenog istorijskog jezgra, koji nikada nije bio čistiji i ljepši, do obećanog Međunarodnog aerodroma Vlora. Planirano je da postane drugi aerodrom u Albaniji, poslije onog u Tirani i da se otvori između ove i sljedeće godine.

Tirana

Izvor: trabantos/Shutterstock

Tirana zauzima prvo mjesto po brzini rasta broja turista, sa povećanjem od 15,4 odsto. Na kraju krajeva, ona i dalje ostaje glavna kapija u zemlji.

Iako često zaobiđena od strane onih koji odmah jure na obalu, ova pomalo neobična prijestonica ima mnogo toga da ponudi, od živopisnih taverni u pješačkoj zoni centra, do prostranog Skenderbegovog trga. Možda neće biti po ukusu svakoga, sa svojim haotičnim saobraćajem i mješavinom komunističke i avangardne arhitekture, ali ne može joj se osporiti karakter.

(MONDO)