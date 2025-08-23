Najležerniji grad u Evropi: Ovdje ljudi šetaju ulicama i idu u prodavnice u bademantilima

Zamislite gradić u kom niko ne žuri, gdje ljudi izlaze iz svojih kuća obučeni u kućne ogrtače i tako šetaju do prodavnice ili do obale.

Izvor: Sophie McAulay/Shutterstock

Malo mjesto Torekov, na jugu Švedske. U ovom ribarskom naselju, svakodnevni život izgleda drugačije nego što smo navikli. Tokom ljetnjih mjeseci, posjetioci i lokalni stanovnici izlaze iz kuća i direktno kreću ka moru, najčešće u najudobnijoj odijevnoj kombinaciji - svom bademantilu. Taj prizor ovdje nikoga ne čudi, jer se već decenijama njeguje tradicija ranog jutarnjeg kupanja, poznatom pod imenom Morgonbryggan.

Ritual buđenja uz hladnu morsku vodu postao je neodvojivi dio identiteta mjesta. Ogrtač je praktičan detalj, ali i nepisani simbol pripadnosti toj tradiciji. Dok jedni dolaze sami, drugi se okupljaju u društvu, ali svima je zajedničko osjećanje mira i povezanosti s prirodom.

Izvor: Tomasz Wozniak/Shutterstock

Sa mola se pruža pogled na moreuz Eresund, a prizor trajekata koji prolaze ka Danskoj dodatno upotpunjuje doživljaj. Oni koji su makar jednom posjetili Torekov, kažu da jutarnje kupanje donosi nevjerovatnu lakoću, kao da ostavljate sve brige u moru i počinjete dan iznova.

Osim toga, samo mjesto očarava svojim kamenim uličicama, starinskim kućama i tihim kafićima gdje možete da predahnete poslije kupanja. Male radnje sa rukotvorinama podsjećaju da i dalje postoji život u skladu s tradicijom i prirodom.

(Mondo)