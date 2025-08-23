logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najležerniji grad u Evropi: Ovdje ljudi šetaju ulicama i idu u prodavnice u bademantilima

Najležerniji grad u Evropi: Ovdje ljudi šetaju ulicama i idu u prodavnice u bademantilima

0

Zamislite gradić u kom niko ne žuri, gdje ljudi izlaze iz svojih kuća obučeni u kućne ogrtače i tako šetaju do prodavnice ili do obale.

Gradić u Švedskoj u kojem niko ne žuri Izvor: Sophie McAulay/Shutterstock

Malo mjesto Torekov, na jugu Švedske. U ovom ribarskom naselju, svakodnevni život izgleda drugačije nego što smo navikli. Tokom ljetnjih mjeseci, posjetioci i lokalni stanovnici izlaze iz kuća i direktno kreću ka moru, najčešće u najudobnijoj odijevnoj kombinaciji - svom bademantilu. Taj prizor ovdje nikoga ne čudi, jer se već decenijama njeguje tradicija ranog jutarnjeg kupanja, poznatom pod imenom Morgonbryggan.

Ritual buđenja uz hladnu morsku vodu postao je neodvojivi dio identiteta mjesta. Ogrtač je praktičan detalj, ali i nepisani simbol pripadnosti toj tradiciji. Dok jedni dolaze sami, drugi se okupljaju u društvu, ali svima je zajedničko osjećanje mira i povezanosti s prirodom.

Izvor: Tomasz Wozniak/Shutterstock

Sa mola se pruža pogled na moreuz Eresund, a prizor trajekata koji prolaze ka Danskoj dodatno upotpunjuje doživljaj. Oni koji su makar jednom posjetili Torekov, kažu da jutarnje kupanje donosi nevjerovatnu lakoću, kao da ostavljate sve brige u moru i počinjete dan iznova.

Osim toga, samo mjesto očarava svojim kamenim uličicama, starinskim kućama i tihim kafićima gdje možete da predahnete poslije kupanja. Male radnje sa rukotvorinama podsjećaju da i dalje postoji život u skladu s tradicijom i prirodom.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Švedska turizam putovanja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA