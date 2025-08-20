logo
Tri povoljna putovanja pamte se do kraja života: Prvo stiže na jesen, a vraćate se s punim novčanikom

Tri povoljna putovanja pamte se do kraja života: Prvo stiže na jesen, a vraćate se s punim novčanikom

Autor mondo.ba
0

Krstarenje mirnim vodama jezera Garda, lutanje venecijanskim kanalima ili ronjenje u beskrajnom plavetnilu Sredozemnog mora?

Povoljna putovanja na jesen Izvor: Cliff Day/Shutterstock

Otkrijte tri evropske destinacije koje će vam pružiti nezaboravna iskustva, a da pritom ne ispraznite potpuno svoj novčanik. Svako od ovih putovanja nudi prelijepe pejzaže, mnogo prilika da sami istražujete lokalnu kulturu i potpuni mir. Pripremite se za avanturu koja će dugo ostati u vašem sjećanju!

1. Sjeverna Italija - već ove jeseni

Ovo je putovanje koje ćete pamtiti godinama. Umirujuća atmosfera sjeverne Italije omogućiće vam da se odmorite od svakodnevne vreve, ali ne manjka ni nezaboravnih doživljaja, od gubljenja u romantičnim ulicama Venecije i Verone, preko uživanja u lokalnim specijalitetima i degustaciji vina, do doživljaja prave alpske idile u podnožju veličanstvenih planinskih vrhova Južnog Tirola.

Izvor: neurobit/Shutterstock

Vrhunac putovanja je krstarenje zadivljujućim jezerom Garda i mogućnost da uživate u pogledu na njegovo plavetnilo sa vrha Monte Balda, do kojeg možete da stignete žičarom. Ovaj prizor moći ćete da posmatrate svakog dana, jer će baza vašeg putovanja biti šarmantan hotel u planinskom gradiću sa panoramskim pogledom na cijelo jezero. I sve to već ove jeseni!

2. Čari magične Venecije

Ako vam je jedan dan u okolini Venecije nedovoljan, imate priliku da istražite italijansku regiju Veneto. Ovo putovanje može da počne plovidbom do Trga Svetog Marka i šetnjom duž kanala koji vas vraćaju u vreme bogatstva, umjetnosti i venecijanskih maskenbala. Šarene fasade veličanstvenih palata, šarmantni mostovi i gondole koje se njišu na pristaništima, a ljubitelji gondola mogu da seprovozaju jednom od njih. Ali to nije sve!

Izvor: Tanya Keisha/Shutterstock

Drugi pogled na čuvenu lagunu pruža posjetu dvema susjednim venecijanskim ostrvima - Burano, poznatom po šarenim kućicama i umjetnosti veza i Muranu, poznatom osam vijekova po proizvodnji stakla. Putovanje takođe uključuje upoznavanje sa proizvodnjom prosjeka, kao i obilazak skrivenih dragulja regiona, poput srednjovekovne Vičence sa zadivljujućom arhitekturom i univerzitetske Padove, gdje je predavao i sam Galilej.

3. Potpuni mir na Malti

Ako tražite idealnu ravnotežu između odmora pored tirkizne vode i otkrivanja kulturnog i istorijskog nasleđa, ova destinacija će vam ukrasti srce. Tokom nedjelju dana boravka na Malti, posetićete najvažnije spomenike u UNESCO-ovom gradu Valeti, a brojne izlete otkriće vam dodatne dragulje arhipelaga.

Izvor: lkonya/Shutterstock

To su ruševine hramova starijih od piramida, čuvenu Plavu pećinu, šarmantna ribarska sela ili ostrvo Gozo okruženo kristalno čistom vodom. Biće dovoljno vremena i za korišćenje privatne hotelske plaže ili opuštanje pored jednog od pet bazena koje posjeduje resort.

(MONDO) 

