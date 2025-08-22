Najprecjenjenije atrakcije na svijetu: Umjesto magije i lokalnog šarma - razočaranje

Sve više turista se uvjerava da su najpopularnije atrakcije svijeta u stvarnosti pretrpane turističkim zamkama.

Izvor: Naaman Abreu/Shutterstock

Umjesto magije i lokalnog šarma - dugi redovi, previsoke cijene i kič na sve strane. Najnoviji izvještaj otkriva koja mjesta najviše razočaravaju posjetioce, a dva najveća razočaranja nalaze se u Sjedinjenim Američkim Državama.



Mnogi putnici priznaju da popularne turističke atrakcije često ne ispunjavaju očekivanja. Na fotografijama djeluju očaravajuće, slikovite, mirne, gotovo magične. U stvarnosti su često neprohodne, komercijalne, a ponekad čak i potpuno drugačije nego što smo zamišljali.

Zamke za turiste

Ove zamke obećavaju nezaboravne trenutke ili autentičnu lokalnu atmosferu, a umjesto toga nude previsoke cijene, duge redove i manjak originalnosti. Novi izvještaj otkrio je koja mjesta u svijetu prednjače u toj kategoriji. Prema globalnoj analizi koju je sprovela kompanija Nomad eSIM, a u kojoj su proučene hiljade onlajn recenzija o popularnim destinacijama širom svijeta, dvije najlošije ocijenjene atrakcije nalaze se u SAD-u.

Prva među njima je Wall Drug u Južnoj Dakoti. Grad je najpoznatiji po apoteci Wall Drug Store, otvorenoj 1931. godine kao mala apoteka, a koja je s vremenom prerasla u veliku usputnu turističku atrakciju. Mjesto sa mnoštvom prodavnica u vestern stilu i američkom atmosferom privlači oko dva miliona posjetilaca godišnje. Ipak, mnogi nisu zadovoljni.

Izvor: Bo Shen/Shutterstock

Prema recenzijama navedenim u izvještaju, brojni turisti smatraju da je mjesto "prenatrpano i kičasto". Neki čak upozoravaju da su "turisti tamo prevareni od strane svakog vlasnika prodavnice u gradu".

Na vrhu liste našla se i četvrt Fisherman's Wharf u San Francisku. U pitanju je dio grada poznat po restoranima sa morskim plodovima, a povremeno mogu da se vide i morski lavovi. Džinovska atrakcija privuče i do 12 miliona posjetilaca godišnje. Kritičari, međutim, navode da je oblast "prljava, zapuštena i pretrpana" i da je "vrijedi vidjeti samo zbog životinja".

Izvor: travelview/Shutterstock

Kada je riječ o Evropi, među precijenjenim destinacijama izdvojene su: La Rambla u Barseloni, Temple Bar u Dablinu i Checkpoint Charlie u Berlinu. Iako ih turisti obožavaju, posjetioci se žale na previsoke cijene, nametljive prodavce i nedostatak lokalnog duha.

(MONDO)