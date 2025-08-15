Kako sa svojim ljubimcem da putujete u zemlje EU? Sva pravila na jednom mjestu

Evropski pasoš za kućne ljubimce sadrži opis i podatke o ljubimcu, uključujući kod mikročipa ili tetovaže, kao i potvrdu o vakcinaciji protiv bjesnila i kontakt podatke veterinara koji je izdao pasoš.

Ponekad je ljudima teško da se odvoje od kućnih ljubimaca dok su na putu, pa ih vode sa sobom, ili možda nemaju kome da ih ostave.

Kada je riječ o kretanju unutar Evropske unije, u toj slobodi ne uživaju samo građani EU. Zahvaljujući usvajanju pravila o putovanju sa kućnim ljubimcima, i vaša mačka, pas, pa čak i feretke, imaju ovo pravo.

Ako ovog ljeta putujete po EU sa svojim četvoronožnim prijateljem, dovoljno je da se uvjerite da je njegov EU pasoš za kućne ljubimce ažuriran.

Šta se sve nalazi u pasošu za kućne ljubimce?

Evropski pasoš za kućne ljubimce sadrži opis i podatke o ljubimcu, uključujući kod mikročipa ili tetovaže, kao i potvrdu o vakcinaciji protiv bjesnila i kontakt podatke veterinara koji je izdao pasoš.

Pasoš možete dobiti kod bilo kog ovlašćenog veterinara. Najvažniji uslov, koji važi i za ljubimce koji putuju u EU iz zemlje koja nije članica EU, jeste da je vakcinacija protiv bjesnila bila redovna.

Takođe, ako putujete u zemlju u kojoj nisu zabilježeni paraziti Echinococcus multilocularis (tj. Finska, Irska, Malta, Norveška i Sjeverna Irska), važno je da je vaš ljubimac tretiran protiv ove pantljičare.

Šta ako posjedujete reptila ili glodara?

Postoji nekoliko izuzetaka koje treba imati na umu. Od 2021. godine, EU pasoši za kućne ljubimce izdati stanovnicima Velike Britanije više nisu važeći za putovanje iz te zemlje u neku od članica EU ili u Sjevernu Irsku.

Takođe, pasoš za kućne ljubimce važi samo za mačke, pse i feretke. Ako posjedujete pticu, reptila, glodara ili zeca, potrebno je da provjerite nacionalna pravila zemlje u koju putujete kako biste saznali uslove ulaska.

Šta ako putujete iz zemlje koja nije članica EU?

Ako putujete sa svojim ljubimcem iz BiH ili neke druge zemlje koja nije članica EU, dokument koji morate da imate je "EU sertifikat o zdravstvenom stanju životinje". Slično kao i pasoš, sertifikat sadrži podatke o zdravstvenom stanju ljubimca, njegovom identitetu i vakcinaciji protiv bjesnila.

Sertifikat treba da izda ovlašćeni veterinar najviše 10 dana prije nego što krenete u EU. Takođe, uz sertifikat morate priložiti pisanu izjavu da se preseljenje ljubimca sprovodi iz nekomercijalnih razloga.

Dozvoljeno je putovanje sa najviše pet kućnih ljubimaca, ali ako ih imate više od tog broja, morate pružiti dokaz da učestvuju na takmičenju, izložbi ili sportskom događaju i da su stariji od šest mjeseci.

Ako ne planirate da sami pratite svog ljubimca na putovanju, morate dati pisano ovlašćenje drugoj osobi.

Međutim, obavezno je da se sa svojim ljubimcem ponovo sastanete u roku od pet dana od njegovog preseljenja.

