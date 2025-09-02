logo
Grad luksuza postaje mjesto "bez duše": Milioni turista sada ga zaobilaze u širokom luku

Grad luksuza postaje mjesto "bez duše": Milioni turista sada ga zaobilaze u širokom luku

Ovaj grad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima mnogi smatraju izuzetno luksuznim, sa prelijepim pješčanim plažama i ekskluzivnim šoping centrima.

Putovanje u Dubai Izvor: Shutterstock/AzharRana

Iako je Dubai turistička destinacija za ljude iz cijelog svijeta, ima i svoje protivnike koji ga izbjegavaju, a koji tvrde da grad "nema dušu". Kako piše portal "Dejli mejl", milioni Britanaca svake godine posjećuju Dubai, a hiljade su odlučile da se tamo trajno presele.

Ipak, ovo neobično mjesto u Emiratima ne oduševljava svakoga. Na društvenim mrežama rasplamsala se rasprava o tome da li je Dubai zaista atraktivna destinacija.

"Da li sam ja jedina koja ne misli da je Dubai privlačan za odmor?", upitala je korisnica društvene mreže X.

Izvor: Realy Easy Star/Tullio Valente / Alamy / Profimedia

Objava je skupila stotine hiljada pregleda i skoro hiljadu komentara. Mnogi su se složili sa njenim mišljenjem.

"Nisi sama", "Ni ja. To nije mjesto u koje bih otišao. Djeluje ogromno, bez duše", "Ne mogu da zamislim gore mjesto za odmor", "Ja sam bila i vjerujte mi, ne bih se vraćala", "Nije ni moja šoljica čaja", pisali su mnogi.

Ipak, bilo je i onih sa suprotnim stavom.

"Nisi jedina koja tako misli, ali to je greška. Bio sam više puta u Dubaiju i svaki put sam se odlično proveo", "Nevjerovatno bezbjedno mjesto, svako može da pronađe nešto za sebe, hrana je ukusna, a prizori kakve nećete vidjeti nigdje", "Obožavam Dubai! Toliko toga može da se vidi i uradi. Hrana je odlična, bezbjedno je. Samo je vruće", pisali su drugi korisnici.

(MONDO)

