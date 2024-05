Gradi se najveća stambena zgrada na svijetu: Imaće luks nebeske vile, a zasjeniće i neboder u Njujorku

Iako cijena stanova još uvijek nije objavljena, očekuje se da će se mjeriti milionima dolara.

Izvor: YRABOTA/Shutterstock

Dubai, poznat po najvišoj zgradi na svijetu – Burj Khalifa, uskoro će biti dom i najviše stambene kule na svijetu.

Ovaj impozantni neboder, koji je trenutno u izgradnji, imaće 122 sprata i 251 ultra-luksuzni stan. Sa visinom od 517 metara, premašiće trenutno najviši stambeni neboder Central Park Tower u Njujorku koji se uzdiže do 474 metra, prenela je eKapija pozivajući se na portal gradjevinarstvo.rs.

Neboder Six Senses Residences Dubai Marina projektovale su kompanije Woods Bagot i WSP Middle East, a dizajn zgrade karakteriše elegantan, zaobljen, stakleni toranj koji se sužava ka vrhu, uključujući terase i balkone.

Pored standardnih stanova sa do četiri spavaće sobe, u ponudi su i „nebeske vile“ na tri sprata površine do 1.310 kvadratnih metara, sa do pet spavaćih soba.

Iako cijena stanova još uvijek nije objavljena, očekuje se da će se mjeriti milionima dolara. Poređenja radi, početna cijena stana od oko 185 kvadrata u kompleksu Six Senses The Palm je 2,4 miliona evra.

