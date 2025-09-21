Ljeto je završeno, ali to ne znači da su i odmori: Ovih 5 destinacija su najpovoljnije upravo sada

Top 5 destinacija koje su jeftine u jesenjem periodu i idealne za kasni odmor.

Kad dođe septembar, i leto već je gotovo, oni koji su već bili na godišnjem odmoru već razmišljaju o jesenjem zahlađenju, a oni koji idu u toku ovog mjeseca jedva čekaju odlazak na more. A šta ćemo sa onima koji nisu ni išli na odmor?

Ne brinite, na more se može ići i u oktobru, a ukoliko mislite da to mora da bude preskupo, varate se. Tada ne samo da su manje gužve, već postoje i mesta koja vam neće isprazniti kućni budžet, a na kojima je more i dalje dovoljno toplo da se možete kupati. Mi smo izdvojili pet takvih destinacija.

Destinacije za zakasnelo ljetovanje:

Turska

Kao mjesto koje ima puno sunčanih dana, Antalija je jedno od najboljih mjesta koje možete posjetiti povoljno u oktobru. Ono što je važno, u desetom mjesecu ćete lakše naći povoljne all-inclusive aranžmane uz koje ćete uživati u lepom gostoprimstvu i odličnoj hrani. Pored toga, stari dio grada je idealno mjesto za šetanje na prijatnoj temperaturi, a vrijedi istražiti i okolinu grada.

Egipat

Vjerovatno vam je poznato da je Crveno more među najtoplijima na svijetu, a u oktobru je i dalje sezona kupanja. Taj mjesec je odličan za posjetu Šarm el Šeiku ili Hurgadi, jer tada nećete morati da brinete o ekstremnim temperaturama i veoma jakomsuncu, a i dalje ćete moći da se okupate, razgledate podvodni svijet, vozite kvadove po peščanim dinama i cjenkate se na pijacama sa lokalcima. Ukoliko uspijete da se organizujete, nije nemoguće svratiti ni do Kaira kad ste već tu.

Kipar

Kipar je u Evropi, ali ima klimu sličnu onoj na Bliskom istoku, što znači da je jesen pravo vrijeme za letovanje, odnosno kupanje. Kipar ima prelijepe plaže sa zanimljivim okolnim pejzažom, a uvijek vredi zaći i malo dublje u ostrvo kako biste otkrili simpatična seoca sa obližnjim vinogradima i, naravno, isprobali vino u nekoj od taverni sa prijateljskom atmosferom.

Maroko

Da se razumijemo, Maroko je uvijek zanimljiv za posjetu, čak i kada ne idete na kupanje, ali kupanje u oktobru je ipak jedno posebno iskustvo. Sunce je tu, ali tu su i surfovanje i joga kraj vode, tako da je sve u znaku opuštanja i potpunog isključivanja od svakodnevice, a to je baš što nam i treba kada smo na odmoru, zar ne? A tu je uvijek i opcija posjete nekog od gradova, sa obaveznim doživljajem pijaca prepunih začina i autentičnih lokalnih rukotvorina.

Tenerife

Nakon ludih ljetnjih mjeseci, sve je u oktobru malo sporije, sa manje gužve i slabijim suncem, ali i dalje je dovoljno toplo za kupanje. Ne odlučuje se puno ljudi na odmor na najvećem Kanarskom ostrvu u oktobru, ali to je greška, jer mnogi hoteli tada nude daleko jeftiniji smještaj nego u jeku sezone. Na ostrvu postoji nekoliko prelijepih plaža, pojedine su okružene ogromnim, upečatljivim liticama, a obavezno treba istražiti i unutrašnjost, odnosno Nacionalni park Teide. U okviru njega se nalazi i treći po visini vulkan na svijetu, koji možete razgledati tokom vožnje žičarom.

