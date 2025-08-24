Svako turističko mjesto ima svoj tip putnika: Šta vaša evropska ljetnja destinacija otkriva o vama?

Od glamura Sen Tropea do planinskog mira Dolomita...

Nekome je letovanje i odlazak na more samo prilika da pobjegne od vrućine i odmori mozak, a nekome je to prilika da pokaže gdje je bio i kako mu je tamo bilo. I dok jedni biraju tiha mjesta da se sakriju od gužve, drugi vole da budu viđeni na mjestima o kojima svi pričaju. Evo šta vaš izbor evropske ljetnje destinacije može da otkrije o vama, i to kroz dozu ironije iz teksta koji je nedavno objavio Vogue.

Sent Trope, simbol glamura

Francuska rivijera i dalje je sinonim za prestiž, ali iza skupocenih sunčanih naočara i savršenih fotografija krije se i suptilno takmičenje, čija je jahta veća i čiji je sto bliži plaži Pampelon, poznatoj kao najbolja plaža na Azurnoj obali.

Ako birate ovu lokaciju, vjerovatno znate tačan broj "autfita" koje ćeš ponijeti i koji sat vam je potreban za fotografisanje. Instagram vam je dnevnik pažljivo odabranih kadrova, a svaka slika je mala modna kampanja. Za vas je ljetovanje prilika da se vidite i pokažete.

Dolomiti, beg od gužve

Planinski masivi severne Italije privlače one koji žele da pobjegnu od "parti Evrope" i zamijene klubove za tišinu i svjež vazduh. Ipak, ni ovde se ne odustaje od luksuza, bazeni u luksuznim hotelima često zamjenjuju planinske staze.

Mikonos i Patmos, dva svijeta Egeja

Mikonos ostaje raj za mlađe putnike željne žurki i noćnog života, dok Patmos bira druga publika, mirnija, okrenuta kulturi i prirodi. Međutim, idilične slike često zamagljuju realnost kamenitih plaža i dugih, neudobnih putovanja do ostrva.

Ibica, od žurki do "spiritualnog buđenja"

Poznata po žurkama koje traju do zore, Ibica je poslednjih godina privukla i one koji žele "duhovno iskustvo". Luksuzne vile, privatni prevozi i skupa jela ostaju sastavni dio tog "boemskog" odmora.

Kapri, mit i stvarnost

Italijansko ostrvo koje se nekada povezivalo sa glamurom filmskih ikona danas je pod pritiskom masovnog turizma. Umjesto romantičnih šetnji i netaknute prirode, posetioce sve češće dočekuju gužve i redovi za sladoled. Ipak, tamo i dalje dolaze oni koji traže vizuelni raj. Savršen kadar čeka iza svakog ćoška, ali i gužva turista koji žele isti taj kadar.

Fenomen "evropskog ljeta" pokazuje da slike sa Instagrama često kriju drugu stranu priče, iza kulisa luksuza stoje i visoki troškovi, naporan tempo, pa i razočaranja. Ipak, ta magična kombinacija sunca, mora i priče o "savršeno provedenom odmoru" i dalje ne prestaje da privlači putnike iz celog svijeta.

