3 najjeftinije destinacije u Evropi za ljeto 2025: Ovdje za svoj novac dobijate i više od maksimuma

Uporedivši cijene smještaja, dnevne troškove hrane i pića, lokalni prevoz i osnovne aktivnosti u popularnim sunčanim destinacijama širom Evrope, donosimo vam tri najjeftinije destinacije za ljeto 2025. godine.

Izvor: Artur Bogacki/Shutterstock

Sanjate o tome da zamijenite svakodnevicu plažama okupanim suncem negdje u Evropi ovog ljeta? Niste jedini. Međutim, visoke cijene u poznatim ljetovalištima lako mogu da pokvare tu sliku. Pronaći savršeni spoj predivne obale, sunčanog vremena i pristupačnih cijena često djeluje kao potraga za blagom, ali dobra vijest je da to blago zaista postoji.

Kako je Travel Off Path otkrio koje su to najisplativije destinacije za ljetovanje u Evropi 2025? Nisu se oslonili na jedan izvještaj. Tim je sproveo sveobuhvatnu analizu, uporedivši cijene smještaja, dnevne troškove hrane i pića, lokalni prevoz i osnovne aktivnosti u popularnim sunčanim destinacijama širom Evrope. Sve to su zatim ukrstili sa kriterijumima privlačnosti: prelijepe i lako dostupne plaže, pouzdano lijepo vrijeme, bezbednost, pozitivni utisci putnika i onaj neprocjenjivi osjećaj pravog odmora.

Cilj? Da pronađu tri mjesta gdje za svoj novac dobijate maksimum, bez žrtvovanja sunca i uživanja.

Algarve, Portugal

Izvor: DaLiu/Shutterstock

Da, često se pominje i to s razlogom! Naša analiza potvrđuje da Algarve i 2025. godine ostaje šampion u odnosu cijene i kvaliteta.

Zašto je jeftin: Dnevni troškovi su značajno niži nego u drugim mediteranskim destinacijama. Večera za dvoje uz vino često košta oko 50 evra, lokalno pivo i kafa su svega nekoliko evra, a smještaj uz obalu ne zahteva prodaju kuće. Gostionice, apartmani i jednostavni hoteli mogu da se nađu već od 50-80 evra po noći, što je izuzetna vrijednost uz samu obalu. U poređenju sa drugim mjestima ovog ljeta, Algarve je pravo otkriće.

Dnevni troškovi su značajno niži nego u drugim mediteranskim destinacijama. Večera za dvoje uz vino često košta oko 50 evra, lokalno pivo i kafa su svega nekoliko evra, a smještaj uz obalu ne zahteva prodaju kuće. Gostionice, apartmani i jednostavni hoteli mogu da se nađu već od 50-80 evra po noći, što je izuzetna vrijednost uz samu obalu. U poređenju sa drugim mjestima ovog ljeta, Algarve je pravo otkriće. Zašto je privlačan: Više od 300 sunčanih dana godišnje i preko 150 peščanih plaža bez kamenja. Zlatne litice se susreću s tirkiznim morem, morska pećina Benagil poziva na istraživanje, a gradovi nude istoriju, hranu i atmosferu, od opuštene do živahne. Bezbjedno je, turistički razvijeno i jednostavno prelijepo.

Sunčev Brijeg, Bugarska

Izvor: niki_spasov/Shutterstock

Ako su niske cijene vaš prioritet, a ne želite da se odreknete prave ljetnje atmosfere, onda je čuveni Sunčev Brijeg pun pogodak.

Zašto je jeftin: Poznat je po niskim cijenama. Pivo, piće i brzi obroci često koštaju ispod 2 evra. Smještaj je izuzetno pristupačan, mnogi hoteli srednjeg ranga nude sobe već od 40-60 evra po noći, a često postoje i aranžmani sa uključenim obrocima.

Poznat je po niskim cijenama. Pivo, piće i brzi obroci često koštaju ispod 2 evra. Smještaj je izuzetno pristupačan, mnogi hoteli srednjeg ranga nude sobe već od 40-60 evra po noći, a često postoje i aranžmani sa uključenim obrocima. Zašto je privlačan: Ogromna plaža duga 8 km, sa Plavom zastavicom, idealna za sunčanje i plivanje. Crno more je obično mirno. Poznat je po živahnom noćnom životu, brojnim barovima, restoranima, vodenim sportovima i porodičnim atrakcijama poput velikog Action Aquapark-a. U blizini je i drevni grad Nesebar, pod zaštitom UNESCO-a, savršen za dnevni izlet.

Kosta del Sol, Španija

Izvor: Artur Bogacki/Shutterstock

Treće mjesto zauzima večito popularna španska "Obala sunca". Možda nije toliko jeftina kao Sunčev Brijeg, ali nudi odličan balans između cijene i kvaliteta, uz raznovrsne sadržaje.