Cijene ljetovanja u Grčkoj: Može da se odmara i dva puta, a da nije skupo

Iako je ljetovanje ove godine skuplje, na nekim destinacijama i do 20 odsto, i dalje možete da nađete povoljne ponude za predsezonu i da prođete dosta jeftinije.

Izvor: Tiktok/printscreen/grckainfo

Potrebno je da imate novac za trošak. U cijenu aranžmana su uključeni autobuski prevoz i smještaj za deset noći, odnosno 11 dana u studijima i apartmanima. Građani koji godinama koriste ove povoljne ponude obično odluče da ljetuju dva puta godišnje - početkom juna i u septembru, kada su cijene ponovo dosta niže.

Cijene kreću već od 85 evra po osobi.

U ponudi je trenutno ljetovanje na Eviji sa smeštajem u vilama od 3. do 15. juna za deset noći, odnosno 11 dana, i košta od 110 do 125 evra, što zavisi od sobe. Aranžman ne uključuje boravišnu taksu u iznosu od dva evra po danu i ona se plaća na licu mjesta i zavisi od kategorizacije smeštajnog objekta.

Odmor na Lefkadi od 27. maja do 8. juna može se naći za 109 do 135 evra po osobi. Aranžman je takođe za deset noći, odnosno 11 dana, i uključuje i autobuski prevoz.

Među najjeftinijim lokacijama je i Olimpska regija, odnosno Olimpik bič i Paralija, gdje desetodnevno ljetovanje od 24. maja do 5. juna košta od 85 do 109 evra, a u prvoj polovini juna je skuplje i kreće se od 115 do 129 evra.

Jeftina ljetovanja

Evija 109 – 125 evra

Lefkada 109 – 135 evra

Olimpska regija 85 – 109 evra

Parga 109 – 129 evra

Sitonija 95 – 99 evra

Tasos 99 – 129 evra

Maltene isti iznos treba vam i za odmor u Pargi, mjestu koje pruža pogled na ostrva oko Krfa. Od kraja maja do početka juna ljetovanje košta od 109 do 129 evra.

Ljubitelji Sitonije u istom periodu mogu da plate ljetovanje već od 95 evra po osobi, dok Tasos krajem maja košta od 99 do 129 evra. Aranžman obuhvata i prevoz trajektom, a u cijenu nisu uključeni fakultativni izleti i korišćenje klima-uređaja, koje košta od pet do deset evra po danu.

