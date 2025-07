Gdje na solo putovanje ako tražite izazov i avanturu? Od 10 najboljih zemalja, čak ih je sedam u Evropi

Na prvom mjestu je Italija.

Izvor: Cristi Croitoru/Shutterstock

Ako volite da putujete sami, ali vam obični obilasci gradova više nisu dovoljni, možda je vrijeme za pravo, uzbudljivo solo putovanje koje uključuje avanturu, prirodu i kulturu, sve u jednom.

Platforma Much Better Adventures, specijalizovana za avanturistička putovanja, sastavila je listu najboljih destinacija za solo putnike u 2025. godini, koristeći ocjene korisnika, bezbjednosne parametre, indeks biodiverziteta, pristupačnost cijena, kao i jednostavnost putovanja iz Velike Britanije. Rezultat? Čak 7 od 10 najatraktivnijih destinacija nalazi se u Evropi, a na samom vrhu je Italija.

Zašto baš Italija? Prema riječima autora liste, ova zemlja nudi "zanosnu kulturu, savršenu kuhinju i raznovrsne avanture" koje je čine idealnim mjestom za one koji žele da putuju sami, ali da im pritom ni u jednom trenutku ne bude dosadno.

Od istorijskih gradova do netaknute prirode, Italija ima sve. Rim je udaljen samo dva sata vožnje od planina Abruco, dok se iz Venecije lako stiže do Dolomita. Italijanska sela, plaže i ostrva nude autentična iskustva, a spontano istraživanje je dio šarma.

"Solo putovanje po Italiji nikad nije dosadno", kaže Marta Marineli iz Much Better Adventures. "Brze i pristupačne željeznice, dobro povezani gradovi i gostoljubivo lokalno stanovništvo, sve to čini da svaka regija bude lako dostupna i da svako putovanje izgleda kao spontana avantura. Čak i ako ne govorite italijanski tečno, ljudi će vas rado uputiti i popričati".

Italija ima dobru ocjenu bezbjednosti (1,69), solidan biodiverzitet (67,71), a obrok za jednu osobu u prosjeku košta oko 13 evra što je povoljno u evropskim okvirima.

Pored Italije, na listi najboljih solo destinacija za 2025. godinu našli su se i Japan, Norveška, Španija, Albanija, Portugal, Nepal, Crna Gora, Jordan i Grčka.

(EUpravo zato/Timeout)