Noćenje u etno-katunu 15 evra: Ovo mjesto Novak Đoković obožava, poslije njega gosti stižu sa svih strana

Smješteno na 1.600 metara nadmorske visine u nestvarnoj prirodnoj ljepoti i samo na šest kilometara od centra Žabljaka, nalazi se etno-katun Durmitor. Trojica rođene braće iz porodice Karadžić željela su da ostanu na svojim imanjima i nisu poput mnogih iz ovog kraja otišli u veliki grad, uspješno se bave poljoprivredom i turizmom i dokazuju da je uspjeh zagarantovan ako se vrijedno radi i dovoljno želi.

"Čitava porodica je uključena u posao, radimo složno sve poslove, mada svako ima i neka svoja zaduženja. Neko se više fokusira na poljoprivredu, drugi brat više radi sa konjima, ali svi radimo složno i to je ono što je najvažnije. Kad smo započinjali nismo se nadali ovakvom uspjehu, ali sada u naše katune dolaze ljudi sa svih strana svijeta. Ono što nas raduje, jeste da se uvijek iznova vraćaju kod nas", kaže za RINU jedan od braće Aleksandar Karadžić.

U njihovom domaćinstvu nema luksuza i svaki dio opravdava naziv etno-katun. Počeli su sa jednom kolibom, a onda su svoje smještajne kapacitete bogatili novim autentičnim kolibama.

Sve su građane ručno i isključivo od drveta, a od drugih materijala tu su još samo ekseri. Struja je uvedena tek prije par godina, a voda je i dalje ona čista i izvorska. Noćenje u ovim kolibama kreće se oko 15 evra po osobi, a gostima je dostupan restoran sa nacionalnom kuhinjom i jahanje po nestvarnim krajolicima.

"U našim kolibama imaju samo kreveti i prostor za garderobu. Na podu su stari ćilimi, a od ukrasa tu su samo stari alati. Kupatilo je zajednično. Iako možda zvuči čudno, ali stranci obožavaju upravo ovakav vid odmora gdje je sve podređeno isključivo prirodi i daleko od užurbanog svijeta čiji su svakodnevni dio. Svaki put kažu da se nigdje nisu odmorili kao kod nas podno Durmitora u kolibi", dodaju Karadžići.

Njihov etno-katun stekao je i svjetsku slavu, jer već dvije godine gost im je Novak Đoković koji je sa porodicom uživao u jahanju i druženju sa mještanima.

"Novak je zaista sjajan, divan je i dobar mladić. Velika nam je čast što voli da dođe kod nas, popio je rakiju, pričao sa mještanima, jahao konja Vranca. Svakako da nam njegova posjeta mnogo znači, to nam je reklama kakvu smo samo mogli da poželimo", kažu vredni Durmitorci.

Gosti u njihov katun stižu sa svih strana svijeta, a udarni period jeste ljetna sezona koja traje u većini slučajeva od maja do kraja septembra. Ove godine oboreni su rekordi posjećenosti.

"Ovo je naša kuća, Durmitor je naš direktor i mi se upravljamo prema njemu. Zato i sve što smo ovdje napravili je u skladu sa prirodom i od prirodnih materijala. Ljudi ovde kad dođu, potrudimo se takođe da se osjećaju kao kod svoje kuće i to oni vide i cijene i uvijek se vraćaju. To nam je najbolji pokazatelj da radimo kako treba", kažu Karadžići.

U restoranu nacionalne kuhinje kralj trpeze je svakako durmiorske jagnje, spremljeno na domaći način, ali tu su i neaobilazni kačamak i priganice. Ono što je važno cijene su i više nego pristojne i pristupačne za svačiji džep.

