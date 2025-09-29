logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Omiljeno Titovo mjesto za odmor: Dolazio je toliko često da je doručak dobio ime po njemu

Omiljeno Titovo mjesto za odmor: Dolazio je toliko često da je doručak dobio ime po njemu

Autor mondo.ba
0

Vila na Zlatiboru, zaštićena je kao kulturno dobro. Godine 2021. je restaurirana u muzej restoran i otvorena je za goste i turiste.

Titova vila na zlatiboru Izvor: RINA.RS

U samom srcu Zlatibora, okružena četinarskom šumom smjestila se za nekadašnje standarde velelepna kuća koja se popularno zove Titova vila. Prvi nezvaničan naziv vile, pre nego što je napravljena 1937. godine, bio je "Malgre Andree”. Supruga advokata Aleksandra Pavlovića, Beograđanina rodom iz Gornjeg Milanovca, nikako nije željela vilu na udaljenom i "divljem” Zlatiboru.

Međutim, Pavlović je bio uporan i vila je bila gotova za veoma kratko vrijeme. Nakon Drugog svjetskog rata u promenjenom društveno-političkom sistemu je eksproprisana i od tada neprekidno mijenja vlasnike. Proglašena je za Titovu vilu, u njoj je Josip Broz Tito boravio 1941. godine sa vrhovnim štabom NOV i POJ, 1951, 1959. i 1961. je privremeno navraćao i ručao u dvorištu vile.

Izvor: RINA.RS

Kao vila predsjedništva vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije zaštićena je kao kulturno dobro. Godine 2021. je restaurirana u muzej restoran i otvorena je za goste i turiste.

"Ovo je naše omiljeno mjesto za ručak kada smo na Zlatiboru. Sve odiše mirom, bašta je prelijepa, pa nije ni čudo što je Tito ovde ručao. Čuje se cvrkut ptica, hrana je ukusna i domaća, a unutra je pravi mali vremeplov. Slike iz doba SFRJ su svuda po zidovima. Svakako drago nam je što jedno ovakavu mjesto postoji na Zlatiboru", kaže za RINU turistkinja Dragica Ivanović iz Beograda.

Izvor: RINA.RS

Na mestu gde je kao trag prošlosti ostala da stoji kao spomenik Titova vila sada je izgrađen luksuzni apartmanski kompleks. Zgrade simbolično nose nazive Vardar, Avala, Durmitor, Jahorina, Istra a uskoro će biti potpunosti završena i najveća od svih vila Triglav.

Titov doručak

"Ono što nas je iznenadilo jesu cijene koje i nisu toliko paprene, s obzirom na uslugu i luksuz koji se dobija. Oduševljeni smo domaćom hranom i Titovim doručkom za dvije osobe koji košta oko 1400 dinara, ručak za dvije osobe platili smo oko 4.000 dinara. Meso, salata i piće. Domaća kafa je oko 150 dinara, kuvano vino oko 300. Naravno, ima i nekih specijaliteta koji su dosta skuplji. Mi smo ručali ćevape", dodaje Dragica.

Velika zelena površina i četinarska šuma idealno su mjesto za odmor i uživanje u čistoj prirodi i ponosno prkose sve češćim spekulacijama da je Zlatibor potpuno betoniran. Ovaj kompleks na Zlatiboru na najbolji mogući način pokazuje da je moguće spojiti savremenu gradnju i prirodu

Izvor: RINA.RS

"Ovaj kompleks je zaista sjajno mjesto za odmor za sve generacije. Gosti dolaze iz Srbije, ali i iz čitavog regiona, Evrope. Među najčešćim posjetiocima su roditelji sa mališanima koji imaju svu ugodnost u apartmanima. Cijene noćenja sa doručkom za četiri osobe zavsi od perioda godine, ali mahom se kreće oko 59 eura. Ove godine posjećenost je bila zaista odlična", izjavio je vlasnik dva apartmana u vili Jahorina, Haris Rovčanin.

Izvor: RINA.RS

 (MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tito vila Zlatibor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA