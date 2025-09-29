Omiljeno Titovo mjesto za odmor: Dolazio je toliko često da je doručak dobio ime po njemu

Vila na Zlatiboru, zaštićena je kao kulturno dobro. Godine 2021. je restaurirana u muzej restoran i otvorena je za goste i turiste.

U samom srcu Zlatibora, okružena četinarskom šumom smjestila se za nekadašnje standarde velelepna kuća koja se popularno zove Titova vila. Prvi nezvaničan naziv vile, pre nego što je napravljena 1937. godine, bio je "Malgre Andree”. Supruga advokata Aleksandra Pavlovića, Beograđanina rodom iz Gornjeg Milanovca, nikako nije željela vilu na udaljenom i "divljem” Zlatiboru.

Međutim, Pavlović je bio uporan i vila je bila gotova za veoma kratko vrijeme. Nakon Drugog svjetskog rata u promenjenom društveno-političkom sistemu je eksproprisana i od tada neprekidno mijenja vlasnike. Proglašena je za Titovu vilu, u njoj je Josip Broz Tito boravio 1941. godine sa vrhovnim štabom NOV i POJ, 1951, 1959. i 1961. je privremeno navraćao i ručao u dvorištu vile.

Kao vila predsjedništva vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije zaštićena je kao kulturno dobro. Godine 2021. je restaurirana u muzej restoran i otvorena je za goste i turiste.

"Ovo je naše omiljeno mjesto za ručak kada smo na Zlatiboru. Sve odiše mirom, bašta je prelijepa, pa nije ni čudo što je Tito ovde ručao. Čuje se cvrkut ptica, hrana je ukusna i domaća, a unutra je pravi mali vremeplov. Slike iz doba SFRJ su svuda po zidovima. Svakako drago nam je što jedno ovakavu mjesto postoji na Zlatiboru", kaže za RINU turistkinja Dragica Ivanović iz Beograda.

Na mestu gde je kao trag prošlosti ostala da stoji kao spomenik Titova vila sada je izgrađen luksuzni apartmanski kompleks. Zgrade simbolično nose nazive Vardar, Avala, Durmitor, Jahorina, Istra a uskoro će biti potpunosti završena i najveća od svih vila Triglav.

Titov doručak

"Ono što nas je iznenadilo jesu cijene koje i nisu toliko paprene, s obzirom na uslugu i luksuz koji se dobija. Oduševljeni smo domaćom hranom i Titovim doručkom za dvije osobe koji košta oko 1400 dinara, ručak za dvije osobe platili smo oko 4.000 dinara. Meso, salata i piće. Domaća kafa je oko 150 dinara, kuvano vino oko 300. Naravno, ima i nekih specijaliteta koji su dosta skuplji. Mi smo ručali ćevape", dodaje Dragica.

Velika zelena površina i četinarska šuma idealno su mjesto za odmor i uživanje u čistoj prirodi i ponosno prkose sve češćim spekulacijama da je Zlatibor potpuno betoniran. Ovaj kompleks na Zlatiboru na najbolji mogući način pokazuje da je moguće spojiti savremenu gradnju i prirodu

"Ovaj kompleks je zaista sjajno mjesto za odmor za sve generacije. Gosti dolaze iz Srbije, ali i iz čitavog regiona, Evrope. Među najčešćim posjetiocima su roditelji sa mališanima koji imaju svu ugodnost u apartmanima. Cijene noćenja sa doručkom za četiri osobe zavsi od perioda godine, ali mahom se kreće oko 59 eura. Ove godine posjećenost je bila zaista odlična", izjavio je vlasnik dva apartmana u vili Jahorina, Haris Rovčanin.

