Preporuka gastroenterologa i nutricionista: Ovo povrće je broj 1 za bolje zdravlje crijeva

Evo zašto stručnjaci kažu da je lisnato zeleno povrće neophodno za zdrav digestivni sistem.

Kada je riječ o boljoj probavi, postoji jedna grupa povrća za koju se i gastroenterolozi i nutricionisti slažu da treba redovno da bude na vašem tanjiru - lisnato zeleno povrće. Ove nutritivno bogate namirnice, poput kelja, spanaća, lisnatog kupusa, rukole i blitve, donose snažne koristi za zdravlje crijeva, ali i za organizam u cjelini.

U nastavku objašnjavamo zašto su upravo one ključne za zdrav digestivni sistem i delimo savete stručnjaka kako da poboljšate zdravlje svojih crijeva.

Prednosti lisnatog povrća za zdravlje crijeva

1. Hrani dobre bakterije u crevima

Lisnato povrće, poput spanaća, kelja i rukole, sadrži prebiotike - jedinjenja koja hrane korisne bakterije u crijevima. Kombinacija prebiotika i probiotika pomaže stvaranju uravnoteženog i raznovrsnog mikrobioma, što doprinosi boljoj probavi, jačem imunitetu, pa čak i boljem raspoloženju.

Pored prebiotika, gastroenterolog, dr Suprija Rao za Eating Well ističe da lisnato povrće sadrži i poseban biljni šećer koji se zove sulfohinovoza. Iako su istraživanja još u toku, pokazalo se da ovaj sastojak pomaže u ishrani korisnih bakterija u crijevima i doprinosi ravnoteži mikrobioma. Nutricionistkinja za zdravlje digestivnog sistema, Alisa Simpson, dodaje:

"Ovaj poseban biljni šećer, sulfohinovoza, podržava zdrave bakterije, a pritom ne daje prednost štetnim mikroorganizmima".

2. Može da poveća raznovrsnost mikrobioma

Rao objašnjava da lisnato povrće sadrži mnogo luteina, vrste karotenoida koji je najpoznatiji po tome što štiti zdravlje očiju i smanjuje upale. Međutim, može biti koristan i za mikrobiom crijeva.

Jedno istraživanje pokazalo je da je veći unos karotenoida povezan sa većom raznovrsnošću bakterija u crijevima. To je važno jer studije pokazuju da je upravo raznovrsnost bakterija u crijevima ključna za zdravu probavu.

3. Bogato je vlaknima

"Vlakna su esencijalna hranljiva materija koja pomaže zdravu probavu, reguliše nivo šećera u krvi i smanjuje rizik od srčanih bolesti", kaže Rao.

Lisnato povrće sadrži dosta vlakana, iako se količina razlikuje u zavisnosti od vrste. Na primjer, u tri šolje sirovog lisnatog povrća ima približno:

lisnati kupus: 4 g vlakana

kelj: 3 g

špinat: 1 g

rukola: 1 g

blitva: 1 g

Iako neke od ovih količina deluju male, brzo se sabiraju, naročito ako jedete kuvano lisnato povrće, jer se u manjoj zapremini dobija veća količina. Osim toga, lisnato povrće je često lakše za varenje od nekih drugih namirnica. Nutricionistkinja Viki Kenig navodi da ga mnogi dobro podnose, čak i osobe koje imaju sindrom iritabilnog crijeva.

Postoji još jedna prednost vlakana.

"Vlakna iz lisnatog povrća u organizmu se razlažu u kratkolančane masne kiseline koje smiruju upalu i pomažu da sluzokoža crijeva ostane zdrava", objašnjava Simpson.

4. Može da podrži vezu između crijeva i mozga

Nova istraživanja pokazuju da ono što je dobro za crijeva, može biti korisno i za mozak, zahvaljujući tzv. osovini crijeva i mozga - dvosmjernoj komunikaciji između digestivnog i nervnog sistema.

Lisnato zeleno povrće je, na primjer, ključni dio MIND dijete, načina ishrane osmišljenog da podrži zdravlje mozga tokom starenja. Praćenje ove dijete povezano je sa boljim kognitivnim funkcijama i manjim rizikom od Alchajmerove bolesti. Posebno se ističu osobe koje redovno jedu veće količine lisnatog povrća.

