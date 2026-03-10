Čak Noris puni 86 godina, a i dalje je snažan kao nekad: Ovo je 5 tajni čovjeka koji može sve

Čak Noris puni 86 godina, a i dalje je zdrav i snažan - ovo je 5 tajni njegove ishrane.

Izvor: Instagram/chucknorris/Printscreen

Čak Noris puni 86, a i dalje je snažan i zdrav.

Glumac ima 5 tajni kada je riječ o ishrani, jedno pitanje sebi postavlja, a ima motivacionu poruku za sve.

Iako je 10. marta 2026. napunio 86 godina, Čak Noris i dalje impresionira energijom, snagom i disciplinom. Slavni glumac i majstor borilačkih vještina kaže da ključ njegove forme nije samo u treninzima i komplikovanim dijetama, već u nekoliko jednostavnih pravila kojih se pridržava decenijama pridržava u ishrani.

Jedna od najimpresivnijih osoba od kojih možemo učiti o samodisciplini, majstorstvu i fizičkoj spremnosti svakako jeste majstor borilačkih vještina i glumac Čak Noris. Vrijedno je obratiti pažnju i na njegove navike u ishrani. U intervjuu za "Black Belt Magazine", otkrio je kako je evoluirao njegov način ishrane.

Naime, u dvadesetim godinama je jeo gotovo sve što je poželio - hamburgere, palačinke, bifteke i sličnu hranu. Međutim, kada je ušao u tridesete, metabolizam mu se usporio i takva ishrana počela je da ga usporava, iako je i dalje redovno trenirao vrlo intenzivno.

Zbog toga je napravio određene promjene u ishrani koje su se vremenom pretvorile u nekoliko važnih pravila kojih se i danas pridržava.

1. Integralne namirnice u fokusu

Čak Noris veliki je zagovornik prirodnih, minimalno prerađenih namirnica, a kad god je moguće bira i organsku hranu. Smatra da je takva hrana možda skuplja, ali pomaže da imate više energije, da se osjećate bolje i dugoročno štiti organizam od bolesti.

2. Izbacio prerađena ulja i crveno meso

Odproteina najčešće bira ribu, ćuretinu i bjelanca. Prije mnogo godina odlučio je da izbaci prerađena ulja i crveno meso iz svoje ishrane. Umjesto toga koristi maslinovo ulje ili avokado.

Jedan od njegovih omiljenih obroka su sendviči sa avokadom na integralnom hljebu.

3. Večera najkasnije do 18 časova

Uveče vodi računa da ne jede poslije 18 časova. Njegova večera obično se sastoji od lososa ili piletine uz mnogo zelenog povrća, poput salate od rimske salate. U večernjim satima izbjegava ugljene hidrate, jer smatra da mu to pomaže da ostane vitak, bolje spava i da se ujutru osjeća odmornije.

4. Izbacio je šećere

Čak Noris i njegova porodica nastoje da što više izbjegavaju šećer. Kada ga ipak koriste, biraju prirodnije alternative poput nerafinisanog šećera ili stevije. On smatra da je stevija dobra zamjena za šećer jer je prirodnog porijekla.

5. Jede s mjerom

Čak priznaje da se trudi da ostane disciplinovan i jede umjereno, ali da ima jednu slabost - kokice dok gleda film. Ipak, čak i kada sebi ponekad dopusti mali užitak, nastoji da se brzo vrati zdravim navikama jer se tada osjeća najbolje.

Izvor: Shutterstock/Markus Wissmann

Korisno trik pitanje

Njegova supruga Džina O'Keli ima zanimljivu mentalnu strategiju koju koristi kada odlučuje šta će jesti: "Ako to pojedem – kako ću se poslije osećati?“

To pitanje je veoma korisno. Većina ljudi, kada odlučuje šta će jesti, postavlja sebi pitanja poput: "Šta mi zvuči ukusno?", "Za šta sam raspoložen?", "Šta mi se jede?". A takva pitanja često vode do pice, burgera ili brze hrane.

Upravo zato pitanje "Ako to pojedem, kako ću se poslije osjećati?“ može biti moćno jer nas tjera da razmislimo o teškoj i kaloričnoj hrani koja nas može učiniti tromim, izazvati pad energije ili maglu u glavi tokom ostatka dana.

Za kraj, Čak Noris ima i jednu motivacionu poruku: "Mnogi ljudi odustanu baš u trenutku kada su najbliže uspjehu. Nikad ne znate da li je sljedeća prepreka upravo i posljednja.“

(Sensa/Mondo)