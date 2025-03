Ovako danas izgleda čuveni Čak Noris: Ima 13. unučadi, a i dalje je "zvijer" u teretani

Sa drugom suprugom, bivšom manekenkom Đinom O'Keli, dobio je blizance, kojima je sada 23 godine.

Izvor: Mondo / YouTube / WatchMojo

Legenda velikog platna i teksaški rendžer koji je harao malim ekranima devedesetih Čak Noris, napunio je 10. marta 85 godina. Čak Noris, o kojem su ispričani brojni vicevi i "legende" koje opisuju njegove "moći", neporaženi je karate šampion koji je jednom prilikom istakao da nije planirao da postane glumac.

Njegove vještine su zapazili agenti i Čak Noris je postao jedan od najomiljenijih, i najopasnijh likova koji je filmska kamera vidjela.

Rođen je u Oklahomi 1940. kao Karlos Rej Noris mlađi. Za borilačke vještine zainteresovao se relativno kasno, dok je služio vojsku u američkim jedinicama u Koreji. No, vrlo brzo je stigao do crnog pojasa i postao šampion države (džiudžicu, džudo, tangsudo), a potom osnovao sopstvenu školu "Čun Kuk Do".

Iako ga dugo vremena nismo vidjeli u javnosti, Čak Noris se pojavio, ni manje ni više nego u teretani, a njegovi fanovi ostali su šokirani koliko je ostario.

Kako se može vidjeti na videu koji je objavio prošle godine, Norisa su stigle godine, ali izgleda samo posmatrajući njegov fizički izgled jer mu snage očito ne manjka, što je dokazao i masivnim tegovima koje je podizao.

"Priča se da će, nakon što završim sa vježbom, tegovima trebati malo odmora, haha! Šalu na stranu, nadam se da vam je ljeto odlično i da će vam takva biti i cijela godina", našalio se tada kratko Noris.

Petoro djece i 13 unučadi

Buran je bio i njegov ljubavni život.

Ženio se dva puta, ima petoro djece (najstariji sin Majk rođen je 1962) i trinaestoro unučadi.

Sa drugom suprugom, bivšom manekenkom Đinom O'Keli, dobio je blizance, kojima je sada 23 godine. Zovu se Dakota i Denili, oboje su zaljubljenici u borilačke sportove, a trenira ih otac lično, iako je davno zašao u devetu deceniju života.

(Mondo.rs)