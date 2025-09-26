Prva zemlja u koju možete da letite na recept: "Pacijenti moraju da znaju da ovdje stres nestaje"

Ljekari će moći da prepišu pacijentima odlazak na put. Na prvi pogled apstraktan, ali koncept će uskoro postati stvarnost?

Izvor: emmanuel sajous/Shutterstock

Pacijenti širom svijeta uskoro će moći da dobiju recept za putovanje u Švedsku. Pacijente treba da privuče prisustvo prirode, čist vazduh i bogata lista aktivnosti koje pozitivno utiču na fizičko i mentalno zdravlje.

Švedska, poznata po netaknutoj prirodi, prostranim šumama i čistom vazduhu, proglasila se za "prvu destinaciju na svetu dostupnu na recept". Zahvaljujući novoj inicijativi Visit Sweden, pacijenti iz bilo koje zemlje mogu da dobiju specijalno ljekarsko uputstvo koje, nakon konsultacije sa ljekarom primarne zdravstvene zaštite, podstiče na uživanje u ljepotama švedske prirode i načina života kao elementa terapije.

Priroda i kultura Švedske kao lijek

U okviru projekta "Švedski recept" ljekari mogu da preporuče aktivnosti koje podržavaju fizičko i mentalno zdravlje - od kupanja u hladnim vodama Stockholmskog arhipelaga, koje poboljšava cirkulaciju, do posete sauni koja pomaže boljem snu. Na listi su i šetnje kroz šume, tradicionalni nordijski spa centri, lokalni kulturni događaji, kao i poznata švedska pauza za kafu - fika.

Izvor: art of line/Shutterstock

Inicijativa se oslanja na naučna istraživanja koja potvrđuju regenerativnu moć prirode, kulture i društvenih kontakata. Svetska zdravstvena organizacija godinama ističe ulogu prirodnog okruženja u prevenciji bolesti, a u mnogim zemljama već se razvijaju tzv. "zeleni recepti", koji podstiču pacijente da provode vrijeme na svježem vazduhu.

Recept za odmor: "Jaki medicinski temelji"

Dr Stejsi Beler Strajer iz organizacije Park RX America, citirana od strane portala The European, ocenjuje da švedska ideja ima snažne medicinske temelje.

"Priroda, društveno okruženje i kultura imaju stvarnu regenerativnu moć. Švedska obiluje tim resursima. Rado ću sa pacijentima razgovarati o tome kako da iskoriste ovaj potencijal, a ako zatraže preporuku za putovanje u Švedsku, otvorena sam za to", naglašava ona.

Izvor: art of line/Shutterstock

Švedska se već dugo nalazi na vrhu svetskih rang lista kvaliteta života i zaštite životne sredine. Veliku ulogu igra allemansrätten, što znači "pravo na slobodno kretanje". Garantuje stanovnicima i turistima pristup šumama, jezerima i ruralnim područjima. Zemlja je poznata i po hladnijoj klimi koja podstiče aktivan život, kao i po bogatoj kulturnoj ponudi, od muzeja dizajna do svjetski priznatih muzike i umjetnosti.

Kako ističe portal, projekat povezuje promociju turizma sa brigom o zdravlju. Prijave već mogu da se podnose putem sajta Visit Sweden, gdje su opisani naučni temelji i praktične smernice za ljekare i pacijente.