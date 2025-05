Da li je ovo najbizarniji favorit na Evroviziji? Finci su, predstavljaju Švedsku, a pjevaju o sauni

Zanimljivo je i da ovo nije prvi put da izvođači iz drugih zemalja predstavljaju Švedsku na ovom takmičenju.

Večeras sa početkom od 21 čas počinje prvo polufinalno veče muzičkog takmičenja Evrovizija, koje je ove godine održava u Bazelu, u Švajcarskoj.

U Bazelu se nalazi i finska muzičko-komičarska grupa KAJ, s pjesmom "Bara Bada Bastu". Iako je favorit za pobjedu bio Mån Zelmerlöw sa numerom "Revolution“, KAJ je u posljednjem trenutku uspio da ga prestigne i osvoji najviše poena.

Zelmerlöw je ranije već donio pobjedu Švedskoj na Evroviziji 2015. godine pjesmom „Heroes“. Međutim, nedjeljama pred finale, publika je pokazivala veliku naklonost ka veseloj i energičnoj numeri grupe KAJ.

U završnici takmičenja, žiri je dodijelio KAJ-u 74 boda, dok je Zelmerlöw dobio 76. Ipak, publika je odlučila pobjednika - Fincima je dodijeljeno 164 poena, dok je njihovom najbližem rivalu otišlo 157, što je bilo presudno za trijumf.

Pjesma nosi simboličan naslov koji bi se mogao prevesti kao "Idemo u saunu“, a izvođena je na dijalektu Vörå, varijanti švedskog jezika koji se govori u Finskoj. Tekst slavi uživanje u sauni, opuštanje i druženje, što su važne stavke finske kulture.

Zanimljivo je i da ovo nije prvi put da izvođači iz drugih zemalja predstavljaju Švedsku na ovom takmičenju. Pravilnik Melodifestivalena to dozvoljava, pod uslovom da strani takmičari sarađuju sa švedskim muzičarima.

U nastavku poslušajte pjesmu kojom Šveđani predstavljaju svoju zemlju na ovogodišnjoj Evroviziji:

KAJ - Bara Bada Bastu | Sweden 🇸🇪 | Official Music Video | #Eurovision2025

Prvo veče ovogodišnje Evrovizije biće na temu "Gdje je sve počelo", kao omaž rodnom mjestu Evrovizije, Švajcarskoj i gledaćemo nastupe 15 zemalja, od kojih će samo 10 proći u veliko finale.

Gledaćemo i nastupe Španije, Italije i zemlje domaćina Švajcarske, kojima je već zagarantovano mjesto u velikom finalu.

Raspored nastupa u prvoj polufinalnoj večeri:

Island – VÆB – RÓA

Poljska – Justyna Steczkowska – GAJA

Slovenija – Klemen – How Much Time Do We Have Left

Estonija – Tommy Cash – Espresso Macchiato

(Nastup van konkurencije: Španija – Melody – ESA DIVA)

Ukrajina – Ziferblat – Bird of Pray

Švedska – KAJ – Bara Bada Bastu

Portugal – NAPA – Deslocado

Norveška – Kyle Alessandro – Lighter

Belgija – Red Sebastian – Strobe Lights

(Nastup van konkurencije: Italija – Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro)

Azerbejdžan – Mamagama – Run With U

San Marino – Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Albanija – Shkodra Elektronike – Zjerm

Holandija – Claude – C’est La Vie

Hrvatska – Marko Bošnjak – Poison Cake

(Nastup van konkurencije: Švajcarska – Zoë Më – Voyage)

Kipar – Theo Evan – Shh

