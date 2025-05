Da li biste dali 1.000 evra da gledate finale? Šok cijene karata na Evroviziji

Večeras počinje Evrovizija, a kada budete gledali prenos, znajte da je publika u areni izdvojila lijepu svotu novca kako bi gledala svoje favorite uživo

Izvor: Nderim Kaceli / Alamy / Profimedia

Večeras se održava prvo polufinale Evrovizije 2025 u Bazelu, a karte su koštale su od 346 evra, dok su cijene za drugu polufinalnu noć varirale od 275 do 344 evra.

Na sajtu za prodaju se mogu kupiti još samo dvije karte za prvo polufinale, a cijena iznosi 430 evra.

Izvor: Screenshot/viagogo.com

13. maja se održava prvo polufinale, 15. maja drugo polufinale, dok će se 17. maja održati finale Evrovizije 2025.

Cijene karata za finale idu od 417 pa sve do čak 975 evra, piše K1.

Prenos uživo Evrovizije 2025 biće emitovan na RTS 1 od 21h, a u direktnom prenosu muzičko takmičenje će komentarisati Duška Vučinić.

Anketa Da li biste dali 1.000 evra za kartu? Mislim da je preskupo, ali volim Evroviziju i zato - da! 0% (0)

Ne, previše je 0% (0) Povratak na glasanje Da li biste dali 1.000 evra za kartu? Mislim da je preskupo, ali volim Evroviziju i zato - da!

Ne, previše je Glasaj Rezultati

Ko sve nastupa u prvom polufinalu?

Island – VÆB – RÓA

Poljska – Justyna Steczkowska – GAJA

Slovenija – Klemen – How Much Time Do We Have Left

Estonija – Tommy Cash – Espresso Macchiato

(Nastup van konkurencije: Španija – Melody – ESA DIVA)

Ukrajina – Ziferblat – Bird of Pray

Švedska – KAJ – Bara Bada Bastu

Portugal – NAPA – Deslocado

Norveška – Kyle Alessandro – Lighter

Belgija – Red Sebastian – Strobe Lights

(Nastup van konkurencije: Italija – Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro)

Azerbejdžan – Mamagama – Run With U

San Marino – Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Albanija – Shkodra Elektronike – Zjerm

Holandija – Claude – C’est La Vie

Hrvatska – Marko Bošnjak – Poison Cake

(Nastup van konkurencije: Švajcarska – Zoë Më – Voyage)

Kipar – Theo Evan – Shh

BONUS VIDEO:

Pogledajte 03:43 Princ od vranje izjava Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(K1, MONDO)